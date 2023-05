Ecco perchè la Ferrari FXX Evoluzione è l'auto più incredibile di tutti i tempi

Se c'è un'auto davvero incredibile, probabilmente la più straordinaria di sempre, questa è senza dubbio la Ferrari FXX Evoluzione. Vista all'opera in una memorabile puntata di Top Gear con Schumacher, rappresenta il non plus-ultra in quanto a tecnologia applicata all'auto, ed ora vi spieghiamo perchè.

Fino all'arrivo dell'Aston Martin Valkyrie, che ha estasiato Chris Harris, il motore montato dalla Rossa era l'aspirato più potente di tutti i tempi, e questo aspetto deve ovviamente sorprendervi tenendo conto che stiamo parlando di un'auto costruita nel 2007, quindi ben 16 anni fa, anni luce per il progresso tecnologico.

Nata su base Enzo, e poi sulla successiva FXX, dell'Evoluzione ne esistono solamente 30 esemplari e ognuno all'epoca veniva venduto a due milioni di dollari. Grazie all'abile lavoro dei perfezionisti e stakanovisti tecnici di Maranello, si diede vita ad un'auto praticamente perfetta, una vera e propria formula 1 con le ruote coperte.

Proprio per questa ragione la FXX Evoluzione venne omologata solo per la pista e non per la strada, visto che guidarla non era una cosa per tutti. Non deve sorprendere il fatto che la Ferrari FXX Evoluzione non si poteva acquistare liberamente: bisognava farsi invitare.

La casa del Cavallino Rampante, infatti, selezionò una serie di nominativi, grandi appassionati, aficionados Ferrari e abili guidatori, e quando venne raggiunto il numero di 30 invitati che avevano accolto l'invito di prestigio, la produzione venne bloccata.

La FXX Evoluzione montava un motore V12 da 6,3 litri di derivazione Formula 1, con una incredibile potenza di 848 cavalli che permetteva prestazioni monstre. Basti pensare che raggiungeva i 100 km/h in 2,4 secondi con un cambio manuale automatizzato F1 a sei marce, mentre la velocità di punta era autolimitata a 345 km/h, ma si mormora che potesse sfiorare i 400 all'ora.

A tutto ciò si aggiungeva una tenuta di strada impeccabile e infine un design a dir poco sublime: la Ferrari FXX Evoluzione era bella da vedere da fermo quanto mentre sfrecciava a 300 km/h, il suo suono era quello di una F1 e le sue prestazioni anche oggi mettono i brividi. Aggiungetevi il fattore esclusività e il marchio del cavallino rampante sul cofano: ecco perchè si tratta della supercar più incredibile di sempre.