Perché questa Ferrari F12 Berlinetta è stata abbandonata dopo 400 km percorsi?

Una Ferrari F12 Berlinetta 2017 completamente rovinata e danneggiata è finita sul listino di Copart, sito di aste online statunitense. Il suo aspetto grida al sacrilegio, nonostante la vettura abbia percorso solamente 421 chilometri totali.

Come di consueto per il rivenditore americano non abbiamo nessun dettaglio aggiuntivo riguardante la macchina, tralasciando le immagini pubblicate e che vi abbiamo postato in fondo alla pagina. Da quello che ci è possibile trarne notiamo un frontale ricoperto di graffi e addirittura uno strano foro sul cofano, tralasciando i seri danni alla verniciatura sui passaruota. Il parabrezza poi è completamente incrinato, mentre il vetro posteriore è praticamente inesistente, e ci fermiamo qui per mettere fine a questo strazio.

Basandoci però sulla tipologia di danno non sembra che la supercar di Maranello sia stata coinvolta in un incidente, pare invece abbia subito l'opera di un vandalo particolarmente arrabbiato, il quale ha spedito la povera macchina direttamente tra i rottami, quasi a rivelare che la compagnia assicurativa l'abbia valutata come da buttare.

Secondo il listino la Ferrari F12 non è affatto da rottamare, infatti Copart l'ha piazzata a 550.000 dollari, ai quali dovrete poi aggiungere una bella spesa per le riparazioni necessarie a rimetterla in strada. Sperate solo che non sia stata lasciata all'aperto mentre pioveva, perché la mancanza del vetro posteriore avrebbe potuto rovinare seriamente i fantastici interni in pelle rossa.

Di recente l'Amministratore Delegato della casa automobilistica italiana, Louis Carey Camilleri, ha rivelato che non ci sono ancora piani per lo sviluppo si una hypercar Ferrari completamente elettrica, quindi "se ne parlerà dopo il 2025". Infine vi rimandiamo alle meravigliose forme della nuova Ferrari F8 Spider, che ha appena debuttato negli Stati Uniti.