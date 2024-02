Perchè in Europa nessuno copia Tesla? 'Gigapress solo in Volvo, tutti gli altri assenti'

Perchè nessun costruttore, in particolare in Europa, sembra voler copiare Tesla e i suoi metodi produttivi? E' questa la domanda, lecita, che si è posto il noto Alessio Sergi, youtuber e divulgatore di informazioni sempre puntuali e precise per quanto riguarda il mondo Tesla, l'elettrico e in generale l'automotive.

Tesla guadagna uno sproposito su ogni auto prodotta, ma le altre aziende sembrano quasi ignorare tali margini di profitto enormi della compagnia di Elon Musk, continuando con i loro metodi produttivi.

Alessio Sergi è infatti andato a spulciare quali siano state le aziende che hanno effettuato ordini inerenti gigapress, ed ha scoperto che in Europa solamente Volvo sembra aver preso sul serio l'idea di “copiare” gli americani.

Si notano anche aziende come Hyundai, Zeekr, Xpeng, Xiaomi e Toyota, con l'aggiunta anche di un'ordinazione da parte di BMW, ma solamente gli svedesi sembrano essere pronti ad un cambiamento radicale nei propri metodi di produzione.

“Per adattare la produzione alle presse devi cambiare il disegno del tuo body in white (il nucleo dell'auto ndr) – precisa Alessio Sergi - non puoi tenere lo stesso chassis, dovrai inoltre per forza utilizzare un pacco batteria strutturale cosa che nessun costruttore occidentale ha a catalogo”.

E ancora: “Possiamo tranquillamente dire che il vantaggio di Tesla sta per essere replicato da gruppi industriali che non sono però occidentali al di là di Volvo che porta avanti il suo discorso, vi sono poi dei tentativi timidissimi da parte di Bmw, Ford, e Toyota, ma grossi gruppi come Volkswagen e Stellantis non danno cenni di cambiamento nelle strutture delle loro piattaforme: fino al 2027 questi gruppi saranno ancorati a metodi produttivi molto più arretrati non tanto dal lato qualità, quanto dal lato costi”.

Sergi ricorda come l'azienda di Elon Musk, grazie alle Gigparess, abbia eliminato ben 370 parti e così facendo Tesla è riuscita ad abbattere notevolmente i prezzi, ma tale sistema innovativo che permette un risparmio enorme nei costi, sembra essere quasi ignorato dai grandi gruppi europei.

Perchè? Per lo youtuber si tratta di un problema forse di mentalità: “Un conto è pensare solo a tagliare i costi ma, un altro è riuscire ad essere più redditizi lavorando su tecnologia e processi come sembra fare Tesla: il più grande ostacolo dai costruttori occidentali non arriva dall'esterno ma dall'interno, ma il cambiamento è l'unica costante che abbiamo e un'azienda deve essere in grado di gestirla”.