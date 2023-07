Perché Elon Musk insiste con la guida autonoma, ne abbiamo davvero bisogno?

Elon Musk ha annunciato pochi giorni fa l'arrivo della guida autonoma entro la fine del 2023. Il numero uno di Tesla si dice convinto che nel giro di pochi mesi sulle sue Tesla arriverà il famoso auto pilot completo, in grado di permettere al guidatore di fare altro durante il tragitto.

Ma ne abbiamo davvero bisogno? Difficile trovare una risposta definitiva, e molto probabilmente come al solito la verità sta a metà strada, in questo caso fra il sì e il no.

In quali situazioni ne abbiamo bisogno? Si pensi ad esempio nel traffico, coloro che ogni giorno si recano al lavoro, per poi tornare a casa, e sono soliti finire imbottigliati in qualche tangenziale, statale o provinciale. Un auto pilot farebbe senza dubbio comodo per distrarsi anche se nei fatti cambierebbe poco: c'è traffico, ci metteremo comunque un sacco di tempo ad arrivare a casa.

Si, è vero, durante la guida potremmo fare altro, leggere un libro, videogiocare col telefono, guardarsi un film, ma tenendo conto che il 15 per cento degli italiani soffre di cinetosi, dovremmo togliere una bella fetta di popolazione dall'elenco dei privilegiati. C'è poi chi potrebbe addirittura dormire, ma sarà così semplice addormentarsi nel traffico? Anche in questo caso non vi è una risposta univoca, visto che chi ha il sonno facile potrebbe chiudere gli occhi in breve tempo, a differenza di coloro che invece hanno difficoltà ad addormentarsi e che difficilmente verranno cullati dalla propria auto.

C'è poi tutta una questione legata alle sensazioni di guidare un'auto. Pensate ai fortunati che posseggono una Lamborghini o una Ferrari: utilizzerebbero mai la guida autonoma? Ne dubito, ma lo stesso vale anche per chi semplicemente adora guidare, ama mettersi sul sedile e percorrere chilometri, e di automobilisti innamorati delle proprie auto ce ne so più di quanti possiate immaginare.

Sicuramente è vero, la guida autonoma può aiutare in determinate situazioni, e con grande probabilità in un futuro non troppo vicino permetterà di ridurre in maniera significativa il numero degli incidenti, ma ora come ora ne abbiamo così davvero bisogno come dice Elon Musk? La risposta molto probabilmente è no, è ancora così bello guidare un'auto, non toglieteci anche questo godimento please.

Tra l'altro la guida autonoma esiste già dal 1997 ma per molti anni nessuno ha sentito il bisogno di approfondire la questione: forse un motivo c'è.