Perché c'è una Delorean abbandonata in Google Maps?

Questa DeLorean DMC-12 abbandonata è saltata fuori a Mozart, una piccola cittadina nello stato del West Virginia, l'auto si trovava sulla strada accanto a un lampione e a una casa anch'essa abbandonata. Sembra che il proprietario l'abbia parcheggiata lì e non sia mai più tornato indietro.

Questa insolita scoperta ha fatto nascere molte domande e ipotesi tra gli utenti di Internet, suscitando un fascino unico per questa DeLorean dimenticata nel tempo. Questa si unisce a una lunga lista di misteriosi abbandoni automobilistici che lasciano sempre a bocca aperta tutti gli appassionati del mondo. Sapevi che nella Napoli sotterranea si celano un sacco di auto d'epoca?

La data riportata nell'immagine risale a novembre 2021, ma dalle condizioni dell'auto sembra essere lì da molto più tempo. Il portellone è ricoperto di foglie, il finestrino è aperto, suggerendo che gli interni abbiano subito l'erosione delle intemperie. Tuttavia, la carrozzeria in acciaio inossidabile sembra essere in buone condizioni e richiede solo una piccola rinfrescata per tornare a splendere come nuova.

È un posto piuttosto insolito per abbandonare una DeLorean DMC-12. La strada non ha uscite per i successivi 150 metri e non è abbastanza ampia da ospitare due auto. si tratta di una zona residenziale con diverse case modeste e con la presenza di vigili del fuoco volontari.

Un'altra vicenda del quale vi abbiamo parlato riguarda l'ormai defunta Saab. Una concessionaria, chiusa nel 2011 e rimasta più o meno intatta, ospita ancora gli ultimi modelli esposti. Sebbene sia stato tutto vandalizzato dai vandali si possono vedere una Saab 9-3 3 9-5 ancora lì, nessuno si preoccupò di portarle via.