Ecco perchè il diesel da qualche settimana costa meno della benzina

Se avete in vostro possesso un'auto alimentata a gasolio, avrete sicuramente notato che da qualche settimana a questa parte il diesel costa meno della benzina. In media stiamo parlando di circa 15/16 centesimi, un divario abbastanza significativo quando si parla del prezzo dei carburanti.

Se consideriamo ad esempio un pieno di diesel per una Volkswagen Golf, serviranno in totale circa 82 euro, mentre per la stessa vettura a benzina il costo sale a 90 euro. Si tratta di una differenza netta, che a fine mese può pesare soprattutto se si utilizza l'auto macinando chilometri.

Prima di addentrarci nello scoprire i motivi di questo divario va detto che le auto alimentate a diesel stanno registrando un calo senza fine negli ultimi 5 anni, inoltre, come è ben noto, dal 2035 l'Ue ha vietato le auto alimentate a benzina e diesel nell'ottica di un futuro più green basato sull'elettrico e gli e-fuel.

Detto questo possiamo rispondere alla domanda iniziale, perchè il diesel costa meno della benzina? Il primo motivo sta nelle scorte di gasolio che sono state maggiori del solito per via dello scoppio della guerra in Ucraina.

C'è poi da fare i conti con l'arrivo della bella stagione che comporta una diminuzione dell'utilizzo del diesel per il riscaldamento. Inoltre, all'inizio di quest'anno, sono giunte in Italia delle nuove scorte di gasolio direttamente dalla Cina, evitando l'acquisto dalla Russia per via dell'embargo.

C'è anche una questione generale, già accennata sopra, che è quella del calo dell'acquisto di auto alimentate a gasolio in favore invece di ibride e benzina. Nei primi quattro mesi dell'anno i nostri connazionali hanno acquistato solamente 109.772 vetture diesel, contro le 199.000 ibride, sia full hybrid quanto mild, e le 154.455 alimentate a benzina. Le auto a diesel del primo terzo di quest'anno sono state solo pari al 19,7 per cento del totale.

Ecco spiegato il perchè il diesel costa oggi meno della benzina, tendenza che molto probabilmente proseguirà ancora a lungo.