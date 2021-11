Ecco perché chiamano Godzilla le Skyline: l'urlo si sente a centinaia di metri di distanza

Il team di AutoTopNL solitamente ci delizia con i suoi video onboard registrati sulle famose Autobahn tedesche, ma quest’oggi ci ha lasciato letteralmente a bocca aperta. La protagonista di oggi è una Nissan Skyline GT-R R32 con 1000 CV e un sound mostruoso, che mettono subito in chiaro perché queste sportive vengano chiamate Godzilla.

L’acronimo è nato proprio con il modello R32, dopo che un magazine australiano la definì appunto come l’enorme mostro marino, risvegliato e potenziato dalle radiazioni nucleari. E in un certo senso le Skyline sembrano davvero la trasposizione automobilistica di Godzilla (qui potete vedere la drag race tra tre Nissan GT-R R35 con potenze fino a 1600 CV), perché alcune delle preparazioni più assurde si basano proprio sul blocco motore con cui l’auto esce di fabbrica, che in tali circostanze doveva tenere a bada soltanto 280 CV, nel caso della R32, ma era in grado di gestire potenze anche tre volte superiori.

Il modello che vedete in video è stato importato in Inghilterra dal Giappone nel 2007, ed ha subito numerose modifiche che l’hanno portato a quota 1000 CV. Però in questo caso il motore è stato completamente forgiato e adotta nuovi pistoni, bielle, guarnizioni e monta un singolo turbo Garrett G35-1050. Il cambio è stato sostituito con una nuova trasmissione a 6 velocità in grado di sopportare la nuova potenza e soprattutto i 976 Nm di coppia generati dal propulsore. E stando alle dichiarazioni del preparatore, c’è ancora del margine per innalzare ulteriormente la potenza del mostro.

Nei test sulle autostrade senza limiti della Germania, l’auto è stata in grado di passare da 100 km/h a 200 km/h in soli 3,9 secondi, e ha toccato i 302 km/h di velocità massima, ma non sono le prestazioni che lasciano senza fiato, quanto il suono letteralmente mostruoso che genera il suo motore assieme all’enorme tubo di scarico di cui è dotata. Oltre al classico onboard, il video mostra numerosi passaggi della vettura registrati a lato strada, e il sound della R32 è da pelle d’oca. Alzate il volume e godetevi lo spettacolo, perché non ci sono parole per descrivere una sinfonia del genere.

Ricordiamo però che tra le auto giapponesi entrate nella leggenda non c’è soltanto la Skyline, ma anche la Supra, e a tal proposito vi proponiamo questa sfida iconica tra una Toyota Supra e una Nissan Skyline GT-R R34.