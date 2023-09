Ecco perché chi compra un'auto elettrica è il miglior automobilista in circolazione

Quali sono i migliori automobilisti in circolazione? Quelli che guidano le auto elettriche. Tranquilli, non vogliamo assolutamente giudicare in maniera negativa chi acquista una vettura termica o ibrida, ma semplicemente premiare coloro che decidono di fare il grande salto verso gli EV.

Perchè chi guida un'elettrica è probabilmente un automobilista che merita attenzione? Semplicemente perchè, nella totalità dei casi, e possiamo metterci di mettere la mano sul fuoco, chiunque acquisti un EV passerà diverse ore a studiarsi dettagli tecnici, caratteristiche e funzioni della sua futura vettura, nonché a leggere informazioni di esperienze altrui online, confrontarsi con eventuali amici, e studiare a memoria la mappa delle stazioni di ricarica in zona.

Insomma, chiunque decide di acquistare un'auto elettrica non lo fa affatto con leggerezza; quasi sicuramente non conoscerete nessuno che si sia svegliato un giorno e abbia deciso di recarsi da Tesla per acquistare magari una Model 3 che in Lombardia costa 30mila euro grazie ai doppi incentivi.

Molto probabilmente sul globo esiste qualcuno che d'impulso abbia comprato un'elettrica, ma altrettanto probabilmente tali acquirenti si potranno contare su una mano. Ecco perchè crediamo che chi acquisti un'auto elettrica lo faccia con estrema consapevolezza di ciò che vuole portarsi a casa.

Sia chiaro, anche chi compra una vettura benzina o diesel si informa, chiede e studia, ma probabilmente non analizza nel dettaglio la mappa dei benzinai, non studia con attenzione l'esperienza degli altri, ne tanto meno impara a memoria tutte le caratteristiche tecniche come se stesse preparando un esame all'università per ottenere 30 e lode.

Mi piace la Lancia Ypsilon? Controllo il prezzo, mi reco in concessionario per vederla dal vivo, molto probabilmente non mi informo nemmeno sui consumi dando per scontato che l'auto "non beva troppo", e se la vettura mi piace dentro e fuori e il prezzo mi convince, me la porto a casa.

Diversa è senza dubbio l'operazione di acquisto di un'elettrica, che ovviamente rappresenta ora come ora un oggetto ancora sconosciuto nel panorama automotive e che molti guardano ancora non molta diffidenza.

Del resto fake news e politiche inadeguate non stanno di certo aiutando la diffusione delle auto elettriche, di conseguenza spesso e volentieri gli automobilisti considerano gli EV come dei mostri a 4 ruote.

La nostra, sia chiaro, è una provocazione, ma volevamo comunque premiare il lavoro di studio di chi compra un'elettrica, sperando che magari qualche nostro buon lettore possa raccontarci la sua esperienza a riguardo. Tra l'altro informarsi, studiare e analizzare, sono tre operazioni amiche degli EV, che se fossero più diffuse aiuterebbero senza dubbio a sconfiggere la disinformazione che dilaga in rete.