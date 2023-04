Perché i camion americani hanno il muso lungo? Scopriamo le differenze da quelli nostrani

Quando si pensa all’America e alle sue icone, tra le tante citazioni non mancheranno di certo i caratteristici camion col muso lungo, che solitamente vengono chiamati appunto “camion americani”, perché è una tipologia di veicolo che ormai si trova solo lì: ma perché restano così popolari rispetto ai camion “senza naso” nostrani?

A dire il vero, non è sempre stato così: in passato infatti quasi tutti utilizzavano i camion a muso piatto, detti “cabover” (la cabina si trova sopra al motore), per il semplice motivo che le regolamentazioni imponevano una lunghezza massima per questo tipo di veicoli, e la cabina faceva parte della lunghezza misurata, per cui una cabina piatta permetteva di massimizzare lo spazio dedicato al carico delle merci.

Successivamente però, nel 1970, in America la legge è cambiata e la lunghezza massima consentita regola soltanto il rimorchio e non la motrice, per cui hanno iniziato a prendere piede i camion con cabina “long-nose”, diventati poi un’icona. I camionisti d’oltreoceano hanno preferito questi mezzi per diversi motivi (non è un caso che anche il recente Tesla Semi abbia un form factor di questo tipo).

Il punto forte della cabina piatta è una miglior visibilità, specialmente in manovra, ma per il resto ha molti “svantaggi” rispetto alla cabina allungata: avendo il motore più in avanti, il camionista ha un accesso facilitato alla cabina che si trova decisamente più in basso, e la cabina stessa ha più spazio “abitativo”; la manutenzione del motore avviene in maniera più semplice perché non richiede il ribaltamento della cabina per accedervi, con il conseguente caos che si crea all’interno con gli oggetti che vi si spostano; in caso di incidente il conducente è meno esposto rispetto ai camion europei.

Dunque perché non hanno preso piede anche in Europa? Più che altro per un problema di territorio: in America gli spazi sono più ampi e le strade spesso dritte e molto larghe, dunque un camion di dimensioni maggiori non crea particolari problemi, mentre in Europa la faccenda è opposta, specie nel nostro paese, caratterizzato da strade più strette e intricate (a proposito, sono queste le dieci strade più pericolose al mondo), dove una cabina senza muso ha ovvi vantaggi.