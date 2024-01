Perché le auto Peugeot si chiamano così? Tutto è iniziato con la Peugeot 201

Spesso ai produttori di automobili si recrimina una scarsa fantasia in merito ai nomi delle loro automobili, c’è chi usa parole altisonanti e graffianti, chi invece preferisce affidarsi ai numeri come Peugeot. Perché le auto del Leone si chiamano in questo modo?

Mentre il mercato si riempie di marchi neonati (provenienti soprattutto dall’Asia) e vetture dai nomi strambi, Peugeot può vantare una tradizione che va avanti da quasi 100 anni. Tutto ha inizio nel 1929 con la progettazione della Peugeot 629, un modo per ricordare i 6 CV di potenza del motore e l’anno 1929; la vettura è stata poi ribattezzata Peugeot 201 poiché si trattava del progetto numero 201 del marchio, un nome che ha avuto un tale successo commerciale che ha poi caratterizzato i veicoli successivi - innescando una tradizione che va avanti ancora oggi.

Dopo il boom ottenuto dalla 201, Jean Pierre Peugeot e il fratello François formarono il Peugeot Design Studio, il cui primo grande progetto fu una sorella maggiore della 201, la 301, di dimensioni più grandi e con un motore più potente. Alla 301 seguirono poi la 401 e la 601, vetture che per la prima volta introdussero il concetto di piattaforma modulare nel mondo automotive - del resto i modelli condividevano stessi assali e sospensioni. Per la prima volta si parla anche di “gamma di modelli”, vetture differenti ma simili tra loro in grado di accontentare un pubblico estremamente vasto.

La tradizione del “numero 1” è stata poi interrotta con l’arrivo della Peugeot 309, mentre con l’arrivo di SUV, monovolume e crossover si è passati ai numeri 2008, 3008 e così via, con l’uso del numero 8 visto di buon occhio poiché considerato portafortuna in CIna. L’ultima grande novità, sul fronte dei nomi, è arrivata nel 2019, a 90 anni dal lancio della 201: Peugeot ha infatti deciso di aggiungere una E alle classiche numerazioni per contraddistinguere i veicoli elettrici, è così che abbiamo avuto la E-208 e la E-2008, per fare qualche esempio. Arriviamo così al 2024, quando Peugeot commercializzerà la nuova E-3008 elettrica, già presentata a fine 2023.