Perchè le auto giapponesi sono sempre le più affidabili? Tutto merito della tecnologia

Le automobili giapponesi sono rinomate per la loro eccellente affidabilità, dimostrando di essere le meno soggette a guasti e, di conseguenza, necessitano di meno manutenzione. Questa reputazione si estende anche ad altri produttori asiatici come Hyundai e Kia. Ma perché godono di tale stima?

Nel panorama attuale dell’industria automobilistica in Europa (ma anche negli Stati Uniti dati i flussi di vendite), le vetture di origine giapponese si sono affermate con una presenza significativa. Tra queste, Toyota si distingue come il marchio più scelto dai consumatori nel 2023, raggiungendo le 79.833 unità vendute.

La dedizione degli ingegneri giapponesi al dettaglio e all’efficienza pare essere ineguagliabile. Sono inoltre all’avanguardia nell’introduzione di tecnologie innovative, come dimostra il successo delle vetture ibride di Toyota, inclusa la celebre Prius.

Questi veicoli si distinguono per la loro longevità, grazie all’uso di materiali di alta qualità nella produzione e, per questo, mantengono un alto valore di rivendita. Inoltre, il servizio clienti di questi marchi pare essere impeccabile e, sebbene in passato non fosse così, gli attuali stili di design hanno portato i brand giapponesi ad essere i più scelti del mondo.

Le case automobilistiche asiatiche dominano la classifica di affidabilità, con i costruttori giapponesi in particolare che occupano le posizioni di vertice. Lexus si colloca al primo posto con un punteggio di 95/100, seguita da Subaru con 93/100 e Toyota con 91/100. Completano la top 5 Mitsubishi e KIA, entrambe con 89/100. Il primo marchio europeo in classifica è SEAT, con un punteggio di 85/100.

Sempre rimanendo su Lexus, in un recente studio di J.D. Power, il marchio premium affiliato a Toyota si è distinta per l’eccellenza nel servizio clienti nel segmento premium, ottenendo 897 punti e superando marchi come Cadillac e Porsche. Questa valutazione si basa sul feedback di oltre 67.000 proprietari di auto. Lexus, insieme a Mini, nel mercato di massa, ha dimostrato di fornire un’esperienza cliente superiore anche durante la famosa crisi dei chip, che aveva messo in ginocchio il settore automobilistico.