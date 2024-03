Perchè le assicurazioni in Uk stanno facendo fatica ad assicurare le elettriche cinesi

La crescente presenza delle auto cinesi sul mercato automobilistico britannico sta generando preoccupazioni tra gli assicuratori, a causa della carenza di pezzi di ricambio e del supporto tecnico. Questa situazione sta portando a una difficoltà nell'assicurare alcuni di questi veicoli elettrici con un conseguente aumento dei costi.

Un esempio tangibile di questa problematica è rappresentato dal modello BYD Seal, che risulta essere difficile da assicurare, poiché poche compagnie sono disposte ad offrire copertura. BYD ha dichiarato di essere consapevole delle difficoltà riscontrate dai clienti e ha organizzato eventi specifici con gli assicuratori per illustrare la propria strategia riguardo ai pezzi di ricambio e alle riparazioni nel Regno Unito (In Cina, come sappiamo, BYD va alla grande, l'Atto 3 adesso è in fortissimo sconto: con l'equivalente di 15.000 euro un cittadino cinese se la porta a casa).Tuttavia, il problema non risiede direttamente nella qualità delle auto cinesi, ma piuttosto nell'inesperienza delle aziende nel comprendere il funzionamento del mercato europeo delle riparazioni e delle assicurazioni.

La conferma arriva anche da Ben Townsend, esperto del settore automobilistico presso Thatcham Research, il quale ha dichiarato che le auto cinesi, di per sé, non presentano difetti intrinseci, ma piuttosto scontano una mancanza di conoscenza da parte dei produttori riguardo ai requisiti specifici del mercato britannico. Anche Martyn Rowley, direttore esecutivo della National Body Repair Association, ha espresso critiche nei confronti dei produttori cinesi, sottolineando la difficoltà nel reperire pezzi di ricambio per i loro veicoli, rendendo talvolta le riparazioni impraticabili.

Al di là delle difficoltà legate ai pezzi di ricambio, sorgono anche problemi relativi alla fornitura di informazioni per le riparazioni. Il mercato automobilistico cinese non richiede lo stesso grado di dettaglio per le riparazioni a differenza del mercato britannico (in questo caso), ma anche, e soprattutto, del mercato europeo in generale. Queste sfide richiedono un rapido apprendimento da parte dei produttori cinesi, in modo da adattarsi meglio alle esigenze dei mercati occidentali per garantire una fornitura adeguata di pezzi di ricambio e informazioni più dettagliate sui processi di riparazione.

