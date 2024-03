Perchè l'Apple Car è naufragata? 'Pensavano di fare meglio di Tesla ma hanno fallito'

L'auto elettrica di Apple è ufficialmente naufragata. L'annuncio, decisamente a sorpresa, è giunto la scorsa settimana, un fulmine a ciel sereno dopo che per anni si è speculato circa l'arrivo sul mercato della famigerata Apple Car.

Ma come è naufragato un progetto su cui Apple avrebbe investito ben 10 miliardi di dollari? A dare la risposta a questa annosa domanda ci ha pensato Mark Gurman di Bloomberg, che ha pubblicato nella giornata di ieri un articolo dal titolo: “L'auto di Apple è stata condannata dalle sue nobili ambizioni di superare Tesla”. In poche parole la Mela avrebbe cercato di sviluppare una vettura green migliore di quella di Elon Musk, leader incontrastato del mercato delle auto elettriche, fallendo miseramente.

Cupertino ha quindi puntato troppo in alto una decina di anni fa quando ha iniziato a lavorare sul progetto, pensando ad un veicolo che potesse cambiare il mondo, un'auto a guida autonoma per trasportare passeggeri senza l'intervento dell'uomo. “Quella sfida si è rivelata troppo difficile da superare anche per Apple”, scrive Gurman, secondo cui la Mela pensò ad un'auto con un design rivoluzionario ma soprattutto a poter risolvere, tramite la sua avanzatissima tecnologia, il problema della guida autonoma che ad oggi non è ancora stato risolto dalle case automobilistiche.

“Quando Apple si rese conto del proprio errore qualche anno fa – precisa ancora il collega di Bloomberg - era ormai troppo tardi. Tutto il lavoro di progettazione si era concentrato su un'auto priva di volante o pedali. L’azienda aveva anche investito miliardi di dollari nello sviluppo di un sistema di guida autonoma di livello 5, il più alto livello di autonomia. Il dado era tratto”, per fare un paragone “smartphonistico”, è come se Apple fosse passata direttamente dal primo iPhone al modello X.

L'azienda ha puntato tutto sul cavallo sbagliato, la guida autonoma. Un progetto che perdeva acqua un po' ovunque: “Il costo e il prezzo inevitabilmente elevato per i consumatori, nonché i margini di profitto sottilissimi (o inesistenti). A tutto ciò si sono aggiunti l’indecisione del team esecutivo di Apple e le sfide produttive inerenti alla produzione di un’auto. Ma alla fine è stata l’arroganza a rovinare lo sforzo”.

Apple avrebbe dovuto fare semplicemente un'auto elettrica simile a Tesla, step by step per poi eventualmente arrivare all'obiettivo finale, quello appunto della vettura che si guidava da sola. “Con l’auto, Apple avrebbe potuto lanciare qualcosa sul mercato, vendere centinaia di migliaia di veicoli e poi raccogliere tutti i dati necessari per costruire una valida piattaforma di guida autonoma”.

Apple pensava di piazzare sul mercato la propria auto a 100mila dollari ognuna, e ciò avrebbe garantito delle entrate multimiliardarie anche senza grandi profitti, liquidità da investire nello sviluppo di una vettura ancora più performante così come negli altri rami dell'azienda.

E invece è finito tutto nel peggiore dei modi. Tenendo conto di quanto l'iPhone, ma anche l'iPod, l'Apple Watch, l'iPad e altri prodotti della Mela siano stati geniali e rivoluzionari, l'Apple Car resta un grandissimo rimpianto: chissà come sarebbe stata.