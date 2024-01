Perché tutti amano Fleximan? Milioni di italiani non rispettano i limiti di velocità

Di brutti vizi gli italiani ne hanno diversi, uno dei più odiosi però - poiché mette a rischio anche l’incolumità altrui - è il non rispetto dei limiti di velocità, motivo per cui Fleximan sta ottenendo così tanti applausi su tutto il territorio nazionale.

Partiamo da un presupposto, anzi due: i limiti di velocità dovrebbero sempre esser decisi con coscienza, non piazzati a caso come spesso succede, allo stesso modo gli Autovelox dovrebbero servire ad aumentare la sicurezza stradale, non ad alimentare le casse dei Comuni. Quando queste due “leggi non scritte” non vengono rispettate, la furia dei cittadini ovviamente impazza, anche se nulla giustifica azioni simili a quelle dei vari Fleximan italiani che stanno commettendo dei reati. Detto questo, quanti sono gli italiani che non rispettano i limiti di velocità?

Risponde a questa annosa questione una recente indagine di Facile.it e Assicurazione.it commissionata agli istituti mUp Research e Norstat. Più di 10 milioni di e mezzo di automobilisti intervistati, ovvero il 27,1% del totale, hanno ammesso senza problemi di non rispettare i limiti di velocità. Questa cattiva abitudine è diffusa soprattutto tra i giovani: tra i 18 e i 24 anni la percentuale di chi non rispetta i limiti arriva al 31%, mentre tra i 25 e i 34 anni si sale addirittura al 37,3%. Gli uomini si confermano i più irrispettosi, con una percentuale del 35,3% rispetto al 18,8% delle donne. Dettaglio interessante è scoprire che la percentuale più alta di chi non rispetta i limiti, quasi il 40%, sia stata registrata nel Nord Est, la zona in cui Fleximan ha colpito in maniera più decisa (Fleximan ha distrutto altri 4 autovelox in 24 ore).

Fra gli italiani e il Codice della Strada comunque non corre buon sangue, anche quando si va al di là della velocità. Il 52,3% degli intervistati ha ammesso di non rispettare alla lettera il Codice. I più indisciplinati sono sempre gli uomini, 57,1% contro il 47,2% delle donne, soprattutto quando hanno un’età compresa tra i 35 e i 44 anni. In questa fascia oltre il 65% ha dichiarato di non rispettare in toto il Codice della Strada. Qualcuno, soprattutto tra i più giovani, potrebbe pensare che non rispettare le regole possa esser “figo”, peccato che tutta questa negligenza poi si traduca in 437 incidenti stradali al giorno (dati relativi ai primi 6 mesi del 2023) con oltre 7 morti e 588 feriti - sempre quotidianamente (del resto nel 2023 sono state ritirate oltre 34.000 patenti).

Tra le cattive abitudini più diffuse bisogna segnalare l’uso dello smartphone alla guida, con 9,5 milioni di italiani (24,1%) che non rispettano questa importantissima regola, mentre 5,5 milioni di automobilisti ancora non si piegano a usare le cinture di sicurezza, soprattutto al Sud e nelle Isole, dove la percentuale sale al 23%. Oltre 4 milioni di automobilisti italiani (10,6%) “amano” parcheggiare in aree in cui è vietato. Infine, per chiudere “in bellezza”, più di 1,6 milioni di persone (4,1%) hanno dichiarato di mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici, percentuale che sale al 6,7% tra i giovani tra i 24 e i 34 anni (Salvini furioso contro neopatentati e ubriachi alla guida). Un panorama alquanto desolante che rende ancora più tristi gli applausi a Fleximan: un popolo di poeti, santi e navigatori che è anche pieno zeppo di trasgressori del Codice della Strada.