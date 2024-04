Perchè l'Alfa Romeo Milano è fatta in Polonia? 'In Italia sarebbe costata 10.000 € in più'

Nelle ultime ore si è venuta a creare una querelle dopo che il ministro Urso ha spiegato che la nuova Alfa Romeo Milano non può chiamarsi così in quanto realizzata in Polonia e ciò andrebbe contro la legge visto che il prodotto verrebbe identificato come italiano quando in realtà è appunto polacco.

Non è ben chiaro se tale polemica porterà a qualche modifica nel nome del nuovo B-SUV del Biscione che sarebbe decisamente clamoroso, certo è che il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha difeso la scelta di produrre la Milano a Tychy, in Polonia, dove vengono tra l'altro già realizzate la Fiat 600e, presentata in diretta streaming lo scorso luglio, e la Jeep Avenger.

Il motivo è semplice ed è puramente di natura economica: produrre la Milano in Italia sarebbe costato 10.000 euro in più, di conseguenza la versione d'attacco sarebbe costata 39.900 euro e l'elettrica ben 49.900, cifre fuori mercato.

La Milano è la prima auto di Arese assemblata fuori dall'Italia dal lontano 1910, ma la scelta ha appunto esigenze economiche e di mercato: costruire in Polonia costa molto meno fra manodopera e tasse rispetto all'Italia.

"Se costruita in Italia, una Milano sarebbe partita da circa 40.000 euro anziché 30.000, limitando il suo potenziale sul mercato", ha detto chiaramente Tavares durante una tavola rotonda a Milano in occasione del lancio del nuovo modello, così come si legge su Autonews.

In un mercato come quello italiano, decisamente in subbuglio alla luce delle continue frecciate e controfrecciate fra il governo e Stellantis, e con l'elettrico che stenta, proporre una B-SUV di Alfa Romeo ad un prezzo di partenza di 40mila euro sarebbe stato un vero e proprio boomerang, anche perchè significava far pagare la Milano più della Tonale, che è di un segmento superiore. I puristi ovviamente storceranno il naso nel pensare ad un'Alfa prodotta fuori dall'Italia, ma oggi il mercato automotive opera così, un domani chissà.

