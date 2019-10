Perché acquistare un impianto fotovoltaico? Ve lo spiega Elon Musk

Oltre al mercato delle auto e delle bici elettriche, anche quello dei pannelli solari per la produzione di energia pulita casalinga è in grande crescita. Secondo Elon Musk poi, un impianto fatto a regola d'arte può aumentare il valore della propria abitazione.

Come forse già saprete, Tesla non produce soltanto ottime auto elettriche, anche pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo per la loro alimentazione casalinga. Sul sito italiano di Tesla trovate già la pagina dedicata all'ordine dei pannelli, suddivisi per grandezza e potenza, da associare in caso ai Tesla PowerWall, batterie da muro che possono alimentare macchina e abitazione.

Parlando su Twitter, come abitudine, Elon Musk ha spiegato perché una casa con impianto fotovoltaico guadagna valore sul mercato: "Un'abitazione che utilizza energia pulita ha meno costi da sostenere per il suo funzionamento, inoltre il PowerWall la protegge dal rischio blackout, tutto questo ha certamente un effetto positivo sul valore".

Il CEO si è anche rifatto direttamente a un recente studio di Zillow, secondo cui "una casa con impianto fotovoltaico si vende il 4,1% più facilmente di un'abitazione sprovvista". Dati certamente reali, che Musk snocciola però con un secondo fine ovviamente: durante lo scorso trimestre Tesla ha installato impianti fotovoltaici per 29 MW e vuole aumentare ulteriormente questo business, anche in Europa. Questo settore, unito alla vendita di auto e alle ricariche presso i Supercharger, può far davvero lievitare gli introiti della compagnia californiana.