Perchè hanno abbandonato una Ferrari 400 degli anni '70 per 33 anni?

I fienili, ormai si sa, nascono sorprese: dopo le 50 auto d'epoca ritrovate chiuse per anni, è il turno di una rarissima Ferrari serie 400 degli anni '70. Purtroppo, molti di questi esemplari, anche se non abbandonati, si trovano attualmente in garage probabilmente trascurati ed erosi dallo scorrere del tempo.

Certo, diranno alcuni, la Ferrari che si presenta in questa storia non è esattamente un pezzo particolarmente costoso. La serie 400, prodotta tra il 1976 e il 1979, non è particolarmente ambita dal mercato e dai collezionisti, ma ciò non toglie che stiamo comunque parlando del cavallino rampante e che vedere una cosa del genere fa sempre venire un tuffo al cuore.

Questo esemplare di Ferrari 400 Automatic è stato scoperto dallo youtuber conosciuto come "IMSTOKZE". Secondo alcune indagini, pare che l'ultima volta che è stata guidata sia intorno ai primi anni '90, il che significa che è rimasta ferma per ben 33 anni fino ad oggi. Attualmente l'auto è parcheggiata all'aperto, ma le sue condizioni (non del tutto disastrose) suggeriscono che abbia trascorso un lungo periodo della sua vita all'interno di un edificio, molto probabilmente un fienile come abbiamo suggerito fin dall'inizio.

Nonostante più di tre decenni di inattività possano portare un'auto classica al degrado, questa Ferrari 400 si mantiene ancora in condizioni relativamente buone. Sebbene non vi siano evidenti segni di ruggine all'esterno, le bolle intorno ai paraurti suggeriscono che ci siano problemi sotto la vernice, la quale mostra segni di deterioramento in alcuni punti. Fortunatamente, l'auto sembra essere tutto sommato integra.

Purtroppo, gli interni raccontano una storia diversa. I pavimenti presentano segni di ruggine superficiale, mentre la maggior parte dei rivestimenti è coperta di muffa, indicando che l'auto è rimasta in un ambiente poco ventilato. Inoltre, i sedili posteriori presentano ampi buchi, probabilmente causati da roditori che hanno danneggiato la pelle e la schiuma interna. Il contachilometri segna circa 106.217 km.

Il motore V12 da 4,8 litri originale è ancora presente sotto il cofano, fortunatamente intatto e privo di danni. Tuttavia, è evidente che esso richiederà più di qualche manutenzione per tornare in funzione e sprigionare i suoi 335 cavalli e 471 Nm di coppia.

Ferrari produsse solo 502 esemplari di quest'auto, di cui solo 355 uscirono dalla fabbrica con cambio automatico. La Ferrari 400 fu preceduta dalla 365 GT4 2+2, introdotta nel 1972, e sostituita dalla versione 400i ad iniezione nel 1979. Quest'ultima venne poi sostituita nel 1985 dalla 412, in produzione fino al 1989.

Il restauro di questa Ferrari 400 richiederà probabilmente più investimenti rispetto al suo attuale valore di mercato. Questo potrebbe significare che rimarrà nel suo attuale stato per molto tempo a venire a meno che il mercato, in futuro, non mostri un'interesse verso questo specifico modello e che il suo valore, di conseguenza, salga più avanti.

Spesso però non tutti i ritrovamenti "luccicano" come ci aspetteremmo. Tempo fa rimanemmo anche noi ingannati da questa Ferrari 328 GTB abbandonata nei pressi di Las Vegas. Indagini più approfondite rivelarono che si trattava di un falso e che l'auto in realtà era una Pontiac Fiero riadattata per somigliare alla Ferrari in questione.

