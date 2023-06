Ecco perchè 9 piloti di F1 su 20 vivono a Monaco, e quel deposito d'obbligo da 500k euro...

Quasi la metà dei piloti di Formula 1 ha scelto di vivere a Monaco o ha comunque la residenza nel Principato: perchè? Vi starete probabilmente chiedendo, ed ora ve lo spieghiamo. La decisione giunge principalmente per motivi economici, ma non solo.

A Monaco si fa indubbiamente una vita da nababbi, di lusso, e la Ferrari F40 caricata sulla prua di uno yacht nel weekend, è solamente uno degli esempi dello sfarzo che si annida in ogni angolo del piccolo Principato. Indubbiamente uno scenario che si confà ai piloti di Formula 1, che sono tutto tranne che poveri.

I big guadagnano cifre da capogiro, raggiungendo in scioltezza le 8 cifre, ma anche tutti gli altri non se la passano male, di conseguenza Monaco, anche se cara, non può spaventare le tasche dei protagonisti del Mondiale.

Nel dettaglio vivono a Montecarlo Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc (che è originario proprio di Monaco), Lando Norris, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Nyck de Vries, bloccato di recente in Emilia per l'alluvione, e Alex Albon.

Stando a Joe Pompliano, grande esperto di sport e affari, la scelta di Monaco la si deve principalmente ad una questione fiscale, visto che chiunque vive a Montecarlo non deve pagare tasse sul reddito, sul patrimonio, tasse locali, tasse sulla proprietà e tasse sulle plusvalenze: un vero e proprio paradiso, praticamente introvabile nel resto dell'Europa.

Proprio per questa ragione si calcola che un terzo degli abitanti di Montecarlo (dove vivono circa 33mila persone), sia milionario, ovvero, circa 11mila con un ricchissimo conto in banca. Di conseguenza i piloti di Formula 1 difficilmente, uscendo di casa, verranno circondati da fan esagitati che chiedono loro autografi e selfie, ma semmai, da altri piloti, gente dello spettacolo e imprenditori, che sono abituati a circondarsi di gente vip.

C'è poi da dire che il governo del Principato richiede un'autorizzazione scritta per scattare le foto, di conseguenza ciò riduce al minimo la presenza dei paparazzi. Montecarlo è inoltre indubbiamente una cornice paesaggistica stupenda, e tra l'altro sorge a sole 15 miglia dall'aeroporto di Nizza, quindi comoda per prendere un aereo e volare ovunque.

Se dopo aver letto questo articolo stareste pensando di trasferirvi a Monaco, sappiate che per diventare dei cittadini monegaschi bisogna depositare in un conto di una banca locale ben 500mila euro, che rimarranno lì, senza essere toccati, fino al termine della residenza. A ciò bisogna aggiungere il costo di un appartamento, 52mila euro a metro quadro, non proprio bruscolini: forse meglio rimanere in Italia...