Perché i 14enni non usano più gli scooter? Oggi il 50ino è diventato il monopattino

Se avete avuto fra i 14 e i 18 anni negli anni '90, quasi sicuramente avrete posseduto uno scooter. Dal mitico Phantom F12, passando per il Booster Spirit, arrivando al Typhoon, all'Aprilia RS e allo Zip, praticamente ogni ragazzino dell'epoca usciva di casa obbligatoriamente con il suo due ruote, a cui a volte teneva di più della sua vita.

Oggi la situazione è completamente cambiata, e gli scooter che un tempo facevano strabuzzare gli occhi ai giovani di 25 anni fa, non esistono più. Ma cosa è successo? I motivi di tale trasformazione che fa venire la lacrimuccia a chi oggi ha attorno ai 40 anni, la si deve a svariati motivi, a cominciare dal primo, quello più scontato, i costi.

Se fino all'epoca d'oro degli scooter (nel 1997 furono venduti 678mila 50ini, record assoluto), acquistare un motorino, più un casco e l'assicurazione era un costo che quasi ogni famiglia poteva sobbarcarsi, oggi la situazione è completamente diversa, a cominciare proprio dall'assicurazione, la spesa cresciuta maggiormente fra le voci di cui sopra. Si parla di 200 euro di base, un costo troppo elevato tenendo conto che bisogna aggiungerci anche il casco, oltre ovviamente al carburante.

Un altro aspetto che senza dubbio ha inciso sulla scomparsa degli scooter, è che con il cambio generazionale è venuta meno quella passione per i motori che i giovani degli anni '90 avevano. Acquistare un cinquantino non significava solo possedere un mezzo che ti portava da un punto A al punto B, ma era uno status symbol.

Lo scooter era il mezzo da sfoggiare ai propri amici e una volta che si andava in concessionaria per comprare il 50ino desiderato, iniziava poi tutto un mondo fatto di marmitte rovesciate, filtri modificati, nuovi cilindri e chi più ne ha più ne metta.

Ovviamente il tutto era ai limiti dell'illegale, ma la realtà era che all'epoca lo si faceva non tanto per andare più veloce ma semplicemente per avere il rumore più bello: un bel suono significava far girare la testa ai coetanei, e magari, si sperava, anche alla ragazza o al ragazzo desiderato.

Un altro aspetto che senza dubbio ha inciso è un po' più sociologico e profondo, e sembra un luogo comune ma è la pura verità: i genitori negli anni '90 erano per la maggior parte meno apprensivi rispetto a quelli di oggi, di conseguenza meno disposti ad accompagnare i propri figli.

Qualche tempo fa la sociologa Roberta Sassatelli dell’Università Statale di Milano, diceva: “Dal 2000 in avanti sono molto cambiati i rapporti tra genitori e figli, prima si incentivava l’autonomia dei figli, mentre la tendenza che si nota successivamente a quella data è che i ragazzi vengono trasportati molto di più dai genitori, per andare a scuola e frequentare le varie attività pomeridiane. Oggi c’è maggiore paura da parte dei genitori per quello che può succedere ai figli, aumenta il pericolo percepito pertanto regalare lo smartphone, agli occhi di un genitore, è un modo come un altro per controllare il figlio”.

Lo smartphone ha quindi di fatto sostituito lo scooter: se prima si aspettavano i 14 anni per avere il motorino, oggi si attende quell'età, forse anche prima, per avere il telefono.

Infine l'ultimo motivo che ha portato alla sparizione degli scooter, leggasi la maggiore diffusione di biciclette elettriche e monopattini. Oggi di fatto il monopattino a batteria è lo scooter dei 14enni, un mezzo decisamente più economico e più immediato rispetto al motorino: non devi fare benzina, non devi fare l'assicurazione e non devi proteggerti.

Salvini vorrebbe mettere casco, targa e freccia per i monopattini ma fino ad oggi si è potuto circolare liberamente senza alcun vincolo. Probabile che eventuali limitazioni possano ridurre notevolmente il numero di monopattini in circolazione, un po' come avvenne nel 2000 quando il casco divenne obbligatorio anche per i maggiorenni per gli scooter? La risposta potrebbe essere affermativa, ma del resto c'è bisogno di una regolamentazione e ad esempio Parigi ha disposto una stretta su bici e monopattini per via dei troppi incidenti.

La golden era degli scooter non tornerà più e come tutte le cose malinconiche del passato, non possiamo che esserne un po' dispiaciuti. Sarebbe bello far capire ai ragazzi di oggi cosa volesse dire mettere da parte la paghetta per acquistare un carburatore Dell'Orto, lo scarico Arrow o il filtro Malossi: bhe, se per caso voi che giravate in scooter 30 anni fa aveste dei figli, sedetevi a tavola con loro e raccontategli quelle magiche serate passate insieme, voi, il vostro scooter, i vostri amici, e nulla di più.