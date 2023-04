Pepsi toglie i veli dalla sua nuova flotta di 18 Tesla Semi per Sacramento

Dopo diversi anni in cui ne abbiamo sentito solo parlare, sul finire del 2022 Tesla ha avviato la produzione del Semi, il camion completamente elettrico di classe 8, le cui prime unità sarebbero poi finite tra le mani di Pepsi. E pochi giorni fa l’azienda di bibite ha svelato la sua flotta di 18 Tesla Semi che utilizzerà a Sacramento.

Pepsi ha ordinato un totale di 100 veicoli già nel 2017, ma come sappiamo le prime consegne del Semi sono iniziate soltanto lo scorso 2 dicembre 2022, con un ritmo ancora piuttosto lento, sebbene ci sia già pronto uno stabilimento in Nevada adibito alla produzione del camion Tesla. Ebbene, questi 18 esemplari sono stati consegnati allo stabilimento di imbottigliamento Pepsi di Sacramento, e per l’occasione sono state montate anche quattro stazioni di ricarica da 750 kW, simili ai Superchargers V4, ma solitamente chiamati Megachargers per via della loro potenza di ricarica superiore.

Secondo i report, Pepsi ha intenzione di utilizzare un totale di 21 camion per lo stabilimento di Sacramento, mentre altri 15 unità verrano usate per lo stabilimento Frito-Lay a Modesto, in California. Inoltre, pare che l’investimento per il primo ordine di Tesla Semi destinati a Pepsi sia stato effettuato per la maggior parte dallo stato, come riporta un articolo di Yahoo: "Il Sacramento Metropolitan Air Quality Management District ha pagato 18 dei 21 camion da utilizzare presso l'impianto di imbottigliamento di South Sacramento con 4,5 milioni di dollari in sovvenzioni” ha affermato Alberto Ayala, il suo direttore esecutivo. "PepsiCo ha ricevuto un totale di 15 milioni di dollari in sovvenzioni statali e locali per i veicoli e le infrastrutture di ricarica sia a Sacramento che a Modesto, oltre a 40.000 dollari per veicolo dal governo federale”.

Prima di chiudere vi ricordiamo però che a pochi mesi dal debutto il Tesla Semi ha già ricevuto un richiamo perché il freno di stazionamento non si attiva.