Pensionato veneto distrugge autovelox con fionda e biglie: 'Avevo preso 2 multe'

Gli autovelox sono lo strumento senza dubbio più temuto dagli automobilisti, soprattutto quelli messi appositamente solo per far fare un po' di cassa al Comune. Il ministro Salvini ha dichiarato guerra a questi autovelox 'Macina soldi', e si capisce chiaramente il perchè.

A volte sono messi in una posizione tattica per assicurarsi di comminare sanzioni e non tanto come deterrente per evitare che gli automobilisti corrano, come ad esempio il caso dell'autovelox da 200 multe al giorno della costiera Gardesana.

Una vicenda, quest'ultima, avvenuta non troppo lontano da quella che ha come protagonista un arrabbiatissimo pensionato di Torri del Benaco, comune della provincia di Verona, che dopo aver preso un paio di sanzioni ha ben pensato di farsi giustizia da se (cosa sbagliatissima), distruggendo appunto il dispositivo messo a rilevare la velocità degli automobilisti.

Armatosi di fionda e di biglie d'acciaio, lo scorso 26 gennaio si è presentato di fronte all'autovelox prendendolo di mira fino a danneggiarlo in maniera pesante. Inizialmente si era pensato ad un atto di vandalismo di qualche giovane, ma dopo aver visionato le immagini della telecamera di sicurezza in zona, si è scoperto che il responsabile fosse un 59enne residente in provincia.

"Per colpa di quell'autovelox ho preso due multe per eccesso di velocità", si è giustificato l'uomo individuato dai carabinieri poco dopo. I militari dell'Arma si sono presentati a casa del pensionato veneto con un mandato di perquisizione, trovando una ricevuta per l'acquisto di una confezione intera di sfere d'acciaio simili a quelle usate per distruggere l'autovelox.

Il 59enne si è scusato, ammettendo le proprie colpe, ma il suo atteggiamento non è comunque bastato per evitare una denuncia a piede libero con l'accusa di danneggiamento aggravato.

Il sindaco di Torre del Benaco, commentando l'episodio, ha spiegato: "Un uomo di 59 anni che va a comprare appositamente delle sfere d’acciaio e fa un gesto così alla sua età ha solo dato un esempio pessimo alla gente e a tanti giovani. A tutti quelli che hanno protestato in questi mesi - ha proseguito il primo cittadino, riferendosi alle polemiche che l'autovelox preso di mira ha suscitato negli scorsi mesi - ricordo che su quelle strisce pedonali a Pai, vicino all'autovelox, sono morte due persone negli ultimi anni".