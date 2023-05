Pensionato di Barlassina (Monza), ripara una buca in strada: multato con 882 euro

Di casi strani ne abbiamo sentiti e scritti, ma quello che ci giunge da Barlassina, cittadina della Brianza in provincia di Monza, suona davvero come un inedito. Un povero pensionato è stato multato in maniera pesantissima semplicemente per aver sistemato un fastidioso buco in strada.

Nel corso di questi mesi vi abbiamo raccontato la multa del ragazzo beccato in monopattino a 100 km/h ad Asti, ma anche la curiosa multa sulla Terzo Millennio a Bologna. Peccato però che il povero pensionato stesse semplicemente cercando di riparare una situazione incresciosa.

Protagonista suo malgrado di questa vicenda è Claudio Ternata, 72enne ex tecnico informatico, che un giorno ha ben pensato di rattoppare da solo una buca stradale di ben 30 centimetri situata su un attraversamento pedonale tra le vie Monte Santo e Trieste a Barlassina.

Il risultato non è stata una stretta di mano bensì una multa da 882 euro per violazione del codice della strada. E oltre il danno la beffa visto che lo stesso 72enne dovrà anche riportare lo stato della strada alla situazione originaria.

«Se pensano che sia un pirla, mi passi il termine, si sbagliano di grosso – replica il signor Claudio parlando con il Corriere della Sera - mi hanno provocato e ora io presento controdenuncia al comune per omissioni d’atti d’ufficio».

Quindi ha raccontato un po' la vicenda: «Da circa tre mesi mandavo segnalazioni al comune, mandavo foto all’ufficio tecnico e ai vigili, visto che non la riparavano ho scritto al Prefetto e ai carabinieri della stazione di Seveso via Pec, ho chiesto se questa mail poteva valere come denuncia per mancato rispetto di atti d’ufficio. Ho pensato che sarebbero andati di corsa a ripararla, ma dopo una settimana era ancora lì. Allora ho comprato un sacco di catrame, l’ho chiusa a fine aprile e ho fatto un post su Facebook, in pratica mi sono autodenunciato, ma l’ho fatto venti giorni fa e ora mi ritrovo 900 euro di multa. Pensano di mettermi in difficoltà ma non sanno cosa si sono tirati dietro».

Ma guai a parlare di anarchia: «L’anarchia la crea chi non ripara una buca in strada, tutto qua, io non ho voluto fare le veci dell’ufficio tecnico, o dell’ente pubblico, io ho segnalato un disagio da tre mesi, ho scritto alle autorità, ho reso pubblica la mia denuncia».

Ma alla fine il signor Claudio la multa la pagherà? «Assolutamente no. Mi hanno dato il massimo, ma come posso pagare una cifra simile per aver coperto una buca? Mica l’ho aperta, l’ho tappata! Così non vogliono darmi una lezione, mi prendono in giro». Siamo curiosi di sapere come andrà avanti questa vicenda.