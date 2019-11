Che ne pensate di una possibile VW Corrado? Eccola in alcuni render

Chi di voi ricorda la Volkswagen Corrado? Probabilmente in pochi, ma si trattava di un vero e proprio gioiellino che ha fatto il suo debutto agli inizi degli anni '90. Era una due porte in configurazione 2+2 e stile coupe con coda allungata, apprezzatissima da molti appassionati all'epoca.

La sua versione finale portava in dote un compatto ma prestante motore VR6, che garantiva 188 cavalli di potenza e 245 Nm di coppia. E' stata la prima vettura a introdurre il propulsore nel mercato nordamericano e, tra le altre cose, il suo alettone attivo era un qualcosa di estremamente avveniristico trenta anni fa.

Purtroppo, come tante ottime auto, ci ha lasciati fin troppo in fretta. La sua produzione è iniziata nel 1988 e si è conclusa nel 1995, e ha lasciato quindi molti consumatori parecchio scontenti. A riaccendere la fiamma ci hanno pensato i ragazzi di Kolesa.ru, i quali l'hanno riportata alla luce realizzandone un paio di render in chiave moderna, date un'occhiata in fondo alla pagina.

L'estetica è fortemente basata sulla nuovissima VW Golf, e sono stati pertanto raccolti vari punti chiave dai quali partire. Il suo stile parzialmente derivativo calza molto bene, a partire dall'ampia griglia anteriore, dai particolari cerchi, fino agli accattivanti fari posteriori, i quali però risultano abbastanza diversi da quelli della Golf 8, che somigliano stranamente alle forme della Corolla.

Comunque, un'operazione simile sarebbe certamente ardua da poter ammirare nel breve termine, ma non del tutto impossibile. Se, come la Corrado originale, la nuova macchina dovesse basarsi sulla piattaforma della Golf 8 come fu per la Golf MKII e la sua piattaforma A2, la sua produzione non dovrebbe andare a pesare troppo sulle casse del marchio tedesco.

Quindi con speranza e attesa vi rimandiamo alla prova della nuova T-Cross: un tecnologico e confortevole crossover che parte da 19.200€. Infine vi riportiamo il recentissimo annuncio della Volkswagen ID Space Vizzion, futuristico concept che potrà servire come ispirazione per un allargamento della appena nata gamma elettrica ID., che al momento dispone delle ID.3, ID.4 e ID.R.