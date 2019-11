Che ne pensate di questa nuova Corvette C8 in Accelerate Yellow?

Per la prima volta in assoluto, la nuovissima Chevrolet Corvette Stingray si mostra in pubblico in verniciatura Accelerate Yellor, un colore appena reso disponibile.

Il video proviene da un post su Twitter di Corvette Museum, è molto breve purtroppo, e arriva sul web quattro mesi dopo il reveal ufficiale della vettura. Prima di oggi la Corvette C8 era stata immortalata in tutti e 11 gli altri colori della gamma.

Abbiamo solo tre secondi quindi per ammirarla, ma nondimeno è possibile darle un'occhiata sotto la luce del sole. I gusti sono gusti, soprattutto per quanto riguarda le colorazioni, voi quindi cosa ne pensate? La tonalità abbraccia in effetti anche un pizzico di verde, non solo il giallo, e pertanto appare molto simile ad un evidenziatore, e dal nostro canto non sappiamo se prendere la cosa con accezione positiva o negativa, sarete voi a deciderlo.

Per la sfortuna degli appassionati di supercar americane, la produzione della Corvette C8 non è ancora andata a pieno regime, e per il momento ne vedremo pochissime tra le strade americane, figuriamoci in Italia. In ogni caso si tratta di un bolide che per la prima volta in casa Corvette alloggia il motore in posizione centrale. E' un 6,2 litri LT2 V8 capace di 495 cavalli di potenza, trasmessi alle ruote posteriori tramite un cambio a 8 rapporti e doppia frizione. Può raggiungere i 100 km/h da ferma in meno di 3 secondi, e arrivare fino a superare i 310 km/h.

Pochi giorni fa una Corvette ZR1 si è salvata per un soffio, dopo esser stata quasi lanciata a terra da un rimorchiatore difettoso. Per concludere, ecco a voi una riproposizione in scala creata da LEGO in un video istruttivo.