Pensate che la Ferrari SF90 sia estrema? Date un'occhiata alla Ferrari Stallone

Pensavate la Ferrari SF90 Stradale fosse fantastica? Beh, lo studio di design dell'Università di Johannesburg che ha dato vita alla hypercar denominata Stallone ha fatto un lavoro pazzesco, portando alla luce delle forme davvero sublimi.

Non potevamo lasciar scorrere l'opera di Murray Sharp, poiché rendering di questa qualità, con questo lavoro sui flussi aerodinamici e con una tale attenzione al dettaglio sono più unici che rari. Provate a smentirci, ma solo dopo che abbiate assistito alla galleria di immagini che potete trovare in fondo alla pagina.

Le forme della Stallone paiono mischiare la bellezza fine della Ferrari 250 GTO al design coraggioso e senza compromessi della F40. Il processo di creazione del rendering non è andato però dritto al punto, ma ha subito una serie di cambiamenti e ripensamenti durante il percorso.

Al frontale della Ferrari Stallone troviamo grosse prese d'aria e fari scolpiti nella carrozzeria. In basso poi trova spazio un ampio splitter in fibra di carbonio, mentre ai lati si defilano delle sottili appendici che ospitano, alle loro estremità, delle telecamere per la visione posteriore, a sostituire gli specchietti. Molto interessante anche la curvatura del parabrezza, molto più accentuata che nelle Ferrari reali.

Di lato troviamo forme forse ancora più attraenti, con prese d'aria veramente considerevoli, e utili al raffreddamento dei freni ma soprattutto a incanalare aria verso il motore montato centralmente. Il posteriore poi è forse il nostro lato preferito, forse per la presenza di diffusori così affilati, o magari per il design circolare dei fari, che vanno poi a congiungersi al centro della sua larghezza.

A ogni modo la casa automobilistica italiana poche settimane fa ha dichiarato che la sua prossima hypercar arriverà nel 2022, e molto probabilmente si concentrerà sulla leggerezza, sull'aerodinamicità e sulla manovrabilità. Dichiarazioni che fanno presagire una potenza inferiore ai 986 cavalli della SF90 Stradale (ecco come viene costruita).

Nel frattempo il brand italiano si appresta a presentare una nuova variante di Ferrari 812, la quale è stata avvistata mentre era in fase di test nei pressi di Maranello.