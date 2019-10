La Pennsylvania pensa a una tassa annuale sulle auto elettriche

Attualmente in Europa si possono ottenere degli ottimi sconti sull'acquisto di un'auto elettrica, Italia compresa, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, non possiamo dire lo stesso però per gli USA - dove qualcuno vuole tassare proprio le EV.

Siamo in Pennsylvania e l'idea è arrivata da Mike Carroll, deputato dello Stato che rappresenta la zona a sud di Scranton, pedina democratica del Pennsylvania House’s Transportation Committee. Il politico vorrebbe istituire una tassa annuale sui veicoli elettrici di 250 dollari, proposta praticamente bipartisan, poiché appoggiata anche dall'ala repubblicana.

Da quando nel 2017 l'industria del petrolio ha iniziato a fare lobby contro le EV, le tasse negli USA sono spuntate come funghi. Sono attualmente 26 gli Stati che prevedono tasse aggiuntive per i veicoli elettrici, 11 di questi fanno pagare più tasse alle EV che alle auto tradizionali, ha denunciato lo scorso mese Consumer Reports.

Se aggiungiamo il recente taglio del Tax Credit federale sull'acquisto di una nuova EV, il panorama diventa quasi desolante per chiunque sia incuriosito dal mondo elettrico - che almeno oltreoceano può diventare un salasso. Che sia anche per questo che Elon Musk sta dando priorità alle consegne europee e di altri mercati del mondo, facendo salire i tempi di consegna delle sue auto Tesla in patria?