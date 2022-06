Penale a chi prende una multa: le società di noleggio auto ci fanno pagare due volte?

Prendere una vettura a noleggio breve, per poche ore o pochi giorni, dovrebbe essere un'esperienza divertente, spensierata, invece molto spesso finisce per diventare un incubo - poiché dobbiamo stare attenti a mille cavilli diversi. Ora diverse compagnie vi fanno pagare un extra se prendete una multa, venite dunque beffati due volte.

Due volte perché ogni contravvenzione presa su un'auto a noleggio va giustamente pagata dal conducente, poi però non ci vorrebbe alcun extra a carico del cliente, che così rischia di pagare una doppia multa. La pratica è purtroppo spuntata fra le clausole di diverse compagnie e non è molto piaciuta all'Antitrust. Gli extra sono classificati come "spese amministrative", "penale" o "spese di gestione" ed eccovi qualche esempio: B-Rent e Sicily By Car vi fanno pagare 50 euro di extra se prendete una multa e non la pagate in modo tempestivo, Autovia arriva a 60 euro, Locautorent si ferma a 40 però con IVA esclusa, mentre Sixt fa pagare 31,97 euro più IVA.

Addirittura Europcar ha una sorta di tariffario in base all'infrazione: per un mancato pedaggio autostradale vi fa pagare 56 euro, per le semplici infrazioni al Codice della Strada 45 euro, inoltre in entrambi i casi bisogna aggiungere l'IVA. Secondo le compagnie di noleggio, tali cifre extra avrebbero un significato quasi simbolico, dovrebbero spingere il cliente a mantenere un comportamento corretto durante il noleggio.

Questo però è lo stesso concetto espresso dalle multe stesse, che ormai dal decreto infrastrutture del 2021 sono tutte a carico del cliente (cambia la norma delle multe prese con auto a noleggio), non più della compagnia di noleggio. Ci sono già le sanzioni del Codice della Strada a funzionare da deterrente, non c'è bisogno di un ulteriore aggravio. A dirlo non siamo soltanto noi: secondo l'Antitrust le clausole relative alle cifre extra da pagare in caso di multa sono "vessatorie", poiché è il cliente delle società di noleggio a trovarsi in una posizione di assoluta inferiorità, che deve "accettare condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse".