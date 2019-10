Vale la pena acquistare la Guida Autonoma di Tesla a 6.700 euro?

Il 2020 sarà certamente l'anno della guida autonoma, almeno per gli utenti Tesla. Elon Musk, CEO della compagnia californiana, ha promesso l'arrivo della nuova funzionalità su tutte le auto di ultima generazione della sua flotta, il pacchetto però è disponibile già oggi e costa ben 6.700 euro. Vale la pena acquistare il Full Self Driving?

Di sicuro è difficile prevedere oggi come sarà il Full Self Driving di domani, che Elon Musk e soci hanno in mente. Il manager ha assicurato che le sue vetture saranno perfettamente in grado di portare - ad esempio - una persona da casa al lavoro senza che questa intervenga minimamente. L'auto funzionerà in piena autonomia anche senza supervisione del conducente, che a differenza di oggi non dovrà più mantenere le mani sul volante, siamo però nel campo delle ipotesi, bisognerà ancora provare e valutare per bene il funzionamento del nuovo pacchetto.

Il Full Self Driving però, anche detto in Italia Guida autonoma al massimo potenziale, è disponibile all'acquisto già oggi e costa 6.700 euro. Verrà prossimamente aggiornato OTA, nel frattempo però già offre la Navigazione con Autopilot, per la guida autonoma in autostrada, il cambio di corsia automatico, l'Autopark, Summon e Smart Summon per il parcheggio e il recupero del veicolo da remoto (anche se lo Smart non è disponibile per ora in Europa). Entro l'anno Tesla promette il riconoscimento e la risposta ai semafori e ai segnali di stop, la guida automatica sulle strade cittadine.

Ma vale davvero la pena acquistare un pacchetto simile, che da solo costa quasi quanto un'utilitaria tradizionale entry level? Jeremy Judkins ha realizzato un video (disponibile su YouTube e direttamente in questa pagina) in cui vi mostra tutte le funzionalità del pacchetto FSD oggi, nel 2019. Che dire se non buona visione. Cosa pensate della guida autonoma, siete pronti a fidarvi della vostra auto?