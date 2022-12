Tutte le auto di Pelè: la sua collezione dal Maggiolino alla W111

Il mito del calcio Pelè, è morto nella giornata di ieri. Si è spento a 82 anni dopo una lunga malattia e un ricovero di settimane nell'ospedale Einstein di San Paolo. L'asso brasiliano, come molti altri colleghi nel mondo del calcio, era anche un grande appassionato di auto e nel corso della sua vita ha avuto una discreta collezione di fuoriserie.

Il primo mezzo posseduto fu il mitico Maggiolino di Volkswagen, auto recentemente battuta da Tesla dopo aver detenuto per anni un incredibile record di vendite in Norvegia. Pelè si era regalato l'utilitaria tedesca una volta compiuti i 18 anni ma anche per festeggiare il primo campionato del mondo vinto in carriera. Un'auto a cui Pelè è rimasto legatissimo e da cui si è separato solo recentemente, vendendo il suo storico mezzo per pagarsi le cure contro il tumore.

Ovviamente per poter guidare la sua piccola Volkswagen O Rei ha dovuto conseguire la patente, e recentemente su Instagram il brasiliano aveva rivelato a proposito dell'esame: "Il mio istruttore mi disse: se fai una foto con me, ti insegnerò a guidare gratis", e così fu. Fra le altre auto possedute da Pelè anche una Mercedes W111, un'auto che Mechatronik ha 'pimpato' con un motore da 450 cavalli. Fu un regalo da parte della stessa casa tedesca al calciatore, in occasione del millesimo gol in carriera.

In seguito l'attaccante decise di scambiarla con una 280-S poi, in occasione del 35esimo anniversario del 1000° gol, Mercedes aveva rintracciato l'acquirente della W111 e l'aveva quindi acquistata, tirata a lucido e poi ridata a Pelè. Fra le altre auto possedute dal calciatore anche una Aero Willys 2.600, berlina degli anni '60, ma anche una Iso Isetta degli anni '50, iconica auto dotata di una sola portiera: Pelè, anche in questo caso, l'aveva venduta per poi pentirsene e provare ad acquistare un altro esemplare negli anni seguenti ma senza successo.