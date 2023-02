Le peggiori Porsche di sempre: le vetture meno riuscite del brand tedesco

Partiamo da una certezza imprescindibile: anche i migliori possono sbagliare. Lo abbiamo scritto nell’articolo dedicato alle peggiori Lamborghini di sempre, lo ripeteremo oggi occupandoci delle Porsche storicamente meno riuscite.

Quando si entra nella sfera della bellezza e del gusto, le sensazioni soggettive potrebbero spostare (e di molto) le diverse asticelle in ballo, dunque se non siete d’accordo fatecelo pure sapere nei commenti mantenendo un comportamento civile. Questa lista però sarà anche basata su dati oggettivi. Partiamo ad esempio dalla Porsche Cayenne di prima generazione: ha venduto tantissimo e probabilmente ha messo al riparo le finanze del marchio per anni, ha creato però una frattura con la base più solida degli appassionati Porsche e per molti è persino diventata un incubo sul fronte della manutenzione - è stato infatti un modello molto costoso da mantenere. Avrebbe dovuto distruggere il brand Porsche, invece lo ha fatto rinascere ma non è stato un fenomeno semplice da gestire…

Prima della Cayenne, anche la Porsche 928 ha dato filo da torcere ai suoi proprietari: è stata una Porsche tremendamente costosa da mantenere, inoltre è considerata una delle meno riuscite sul piano del design. Siete d’accordo?

La Porsche 924 dal canto suo ha fatto discutere per il suo essere smaccatamente entry level. Il marchio di Stoccarda ha provato ad abbassare l’asticella dei prezzi e a diventare accessibile a una fetta di pubblico più ampia, le basse prestazioni della vettura però (legate a un motore quattro cilindri) hanno però rischiato di rovinare seriamente la reputazione del brand.

Sempre a proposito di manutenzione, anche la 986 Boxster è stata un incubo per molti proprietari: i frequenti guasti al motore hanno mantenuto basse le vendite, anche quando a Stoccarda hanno risolto il problema del cilindro difettoso nell’ultimo anno di vita della 986. Troppo tardi ormai per recuperare la reputazione di un modello nato sfortunato…

Un’altra Porsche che invece ha deluso sul fronte delle prestazioni è stata la 944. Il suo design strizzava l’occhio più alle muscle car americane che alle sportive tedesche, inoltre solo la variante Turbo era in grado di regalare vere emozioni. La versione standard era l’unica che molti appassionati potevano permettersi ma le prestazioni risultavano peggiori rispetto ad altre hot hatches dell’epoca.

Vogliamo parlare di design poco riusciti? Secondo molti appassionati la Panamera di prima generazione è ancora oggi la Porsche più brutta di sempre. Sembrava una sorta di 911 allungata, nonostante questo però ha venduto tantissimo, soprattutto in Cina dove i clienti chiedevano più spazio per le gambe sulla seconda fila di sedili…

Anche la 914 ha deluso tantissimo in questo senso: la sua maggiore colpa? Non assomigliare minimamente a una Porsche… era più simile a una Volkswagen, tanto che molti all’epoca dell’uscita l’hanno ribattezzata la “Volks-Porsche”, voi che ne pensate?

Arriviamo così alla 996, un modello che oggi persino Porsche non vorrebbe associare alla storia della 911. Sul fronte della velocità era sicuramente in grado di eguagliare altre Porsche uscite prima di lei, la qualità costruttiva però ha subito un calo enorme. La vettura è stata infatti funestata da problemi di ogni natura, da un motore difettoso a interni di qualità oggettivamente scadente. Come dicevamo in apertura, anche i migliori possono talvolta sbagliare… a tal proposito ecco quelle che sono con molta probabilità le 5 Ferrari più brutte di sempre.