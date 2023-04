Le peggiori multe per eccesso di velocità del Texas nel 2022: anche oltre i 320 km/h

Ammettiamolo, almeno una volta nella vita abbiamo abbracciato il luogo comune che “in America è tutto più grande”, esagerato, e in un certo senso è così: i camion americani sono più grossi e veloci di quelli nostrani, e gli spazi in genere sono più ampi del vecchio continente, ma gli eccessi si vedono anche nelle multe, specie in Texas.

Per chi non lo sapesse, il Texas è lo stato con i limiti di velocità più alti tra tutti i paesi statunitensi, dunque i residenti sono già portati ad andare un po’ più spediti degli altri, ma a giudicare dalle multe registrate nel 2022 non disdegnano affatto sfondare di gran lunga queste regole della strada.

Grazie ad una ricerca condotta dai colleghi di The Drive, che dal 2017 si dilettano ad analizzare le multe registrate nel corso dell’anno dalle forze dell’ordine locali, scopriamo che ci sono persone che non solo infrangono i limiti, ma mettono seriamente a repentaglio la loro vita e quella di chi gli sta intorno.

Il team di The Drive ha chiesto i dati direttamente al Texas Department of Public Safety, e va precisato che la maggior perte delle multe arrivano dal Texas Highway Patrol che pattuglia in particolar modo le autostrade che attraversano il paese, e non le cittadine. Dunque, analizzando i dati delle multe per eccesso di velocità più elevato, scopriamo che nella Top 200 delle infrazioni si parla di una velocità media rilevata di 130 mph (circa 209 km/h), su strade in cui solitamente vige un limite di velocità che oscilla tra le 60 e le 75 mph (96-120 km/h).

L’eccesso di velocità più elevato è stato registrato durante la vigilia di Natale dal proprietario di una Dodge Charger del 2018 che è stato colto alla velocità di 201 mph (323 km/h) su una strada con limite di 75 mph, mentre la seconda più elevata, nonché la prima moto della lista, risale al 19 giugno scorso, quando un motociclista a bordo di una Yamaha YZF (non è specificato se R6 o R1) è stato colto a 155 mph (circa 250 km/h) su un tratto da 70 mph.

Inutile sottolineare che per la strada è bene prestare sempre la massima attenzione e soprattutto rispettare le regole per garantire la propria sicurezza e quella altrui, ma a proposito di velocità, scoprite quali sono le poche auto capaci di superare i 450 km/h.

(Foto di copertina di Denny Müller via Unsplash)