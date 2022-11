Le peggiori Ferrari di sempre: dalla Mondial alla 348

Ferrari è senza alcun dubbio una delle migliori eccellenze italiane, le sue vetture sono icone di stile senza tempo che possono essere acquistate solo a certe condizioni, la società di Maranello non vende a chiunque - tanto che esiste anche una black list Ferrari! La sua storia però è costellata anche di auto dallo scarso successo...

Come diceva Groucho in un albo di Dylan Dog: "Tutti possono sbagliare, come disse il riccio scendendo dalla spazzola". Ebbene anche a Ferrari è capitato qualche incidente di percorso nella sua gloriosa storia. Ecco dunque quali sono i modelli considerati più o meno all'unanimità i "peggiori" mai prodotti a Maranello.



Partiamo dalla Ferrari Mondial, un modello in produzione dal 1980 al 1993 che ha avuto ben poca fortuna (ripescata una Ferrari Mondial rubata negli anni '90). Montava un motore V8 da 3.0 litri da appena 240 CV, forse troppo pochi per una Ferrari che era anche considerata troppo pesante per gli standard dell'epoca.

Dal 1972 al 1989 invece Ferrari ha prodotto la 365GT4 2+2, inizialmente in versione 400, poi con la 412 del 1985. Nonostante un V12 da 4.9 litri fu in grado di erogare 340 CV. Il design inoltre non fece impazzire gli appassionati...



Anche la Ferrari 348, prodotta dal 1989 al 1995, ebbe una storia controversa. A dirlo fu soprattutto Luca Cordero di Montezemolo, che nel 2011 raccontò al Telegraph la sua esperienza con la 348: "Dopo essermi messo alla guida di una 348, sono andato dai tecnici e ho detto chiaramente che quella per me non era una Ferrari". In diverse occasioni il top manager ha definito la 348 la Ferrari peggiore di sempre.



Arriviamo così a parlare della Ferrari Dino 308 GT4. Al debutto al Salone di Parigi del 1973 fu criticata poiché montava un motore V8, un sacrilegio all'epoca per una Casa conosciuta per i suoi V12. Il design inoltre era firmato Bertone e non Pininfarina come i fan si aspettavano. Insomma è stata una delusione per molti, diventando la Ferrari che "tutti amano odiare".