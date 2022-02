I peggiori fail e incidenti nel rally di questo inizio 2022: video da tutto il mondo

Dopo avere assistito alla serie di fail e incidenti del Rally di Carnevale 2022, spostiamo i nostri occhi al resto del mondo per osservare nel dettaglio alcuni degli episodi più incredibili delle competizioni principali su scala globale. Ecco a voi una nuova compilation di fail e incidenti delle prime gare Rally del 2022.

Grazie a Chopito Rally e a tutti coloro che si sono divertiti a riprendere dal vivo le scene in questione, potrete vedere nel filmato allegato alla notizia alcuni episodi tratti da competizioni come la Ronde della Val Merula 2022 in Italia, o anche l’Auto Sorsa Riihimäki-Ralli 2022 tenutosi in Finlandia a inizio febbraio 2022. O ancora, possiamo spostarci in Irlanda per il Corrib Oil Galway International Rally 2022.

Qualsiasi sia la gara, però, non manca spettacolo: tra gli episodi salienti non possono sfuggirci i molteplici scontri montani italiani, tali da capovolgere più vetture e costringere i protagonisti a chiedere aiuto a tecnici e spettatori per “ritornare in piedi” e proseguire con la corsa. A circa due minuti e dieci assistiamo invece a una uscita di pista da parte di una fantastica Audi Quattro da rally, soccorsa rapidamente. Segue poi una serie di incidenti sulla stessa curva e quasi tutti alla stessa maniera, con una velocità eccessiva tale da bloccare le vetture sulla neve; anche in questo caso non è mancato l’intervento dalle numerose persone presenti in quel tratto.

Insomma, avete capito lo stile della compilation e, per questa ragione, evitandovi ulteriori spoiler vi consigliamo la visione completa del video.

Sempre a proposito di errori e incidenti, ecco il video ufficiale dei momenti peggiori al Rally di Monte Carlo 2022.