I peggiori Crash Test di sempre: avete mai viaggiato su una di queste auto?

Vi siete mai chiesti quali siano stati i peggiori Crash test di sempre? Quali siano stati, dunque, i modelli meno sicuri da quando vengono svolti i test con gli standard più recenti? Preparatevi a una mega carrellata di fallimenti...

I Crash Test sono tutti documentati e raccolti nel video che trovate in alto. Un filmato che parte da un modello italiano: la povera Alfa Romeo 156 che nel 2000 ha raccolto solo 1 Stella Euro NCAP. Negli anni '90 non andava certo meglio: il crash test della Ford Sierra del 1991 mette i brividi per ciò che succede al corpo del manichino-conducente.

L'infausta lista continua con la Pontiac Transport prodotta dal 1997 al 2005, con l'Isuzu d-Max del 2008, Geely CK-1 del 2010, la Citroen Saxo del 1997 che quasi si piega in due. E ancora in sequenza: la Hyundai i10 di qualche generazione fa, la Volkswagen Polo del 2014, la Ford Figo del 2014, la Opel Sintra del 1999.

Il video è davvero molto lungo, sfiora i 15 minuti di disastri, vi consigliamo di vederlo nella sua interezza. Qui ci limitiamo a citare altri modelli eccellenti come la Citroen Xantia del 1997, la Fiat 600 del 2000 e addirittura la Mercedes-Benz Classe C del 1997. Anche la Renault Clio del 1997 non fece una bellissima figura, con molte di queste auto che avevano praticamente problemi strutturali sul montante A.

Ricordate poi la prima Renault Twingo del 1991? Ecco, c'è anche lei... e ancora la Fiat 500 del 1991, la Volkswagen Passat Variant del 1985 e persino la Volkswagen Golf del 1993. Fra i peggiori Crash Test di sempre però per noi c'è quello della Volkswagen Santana del 1986: in pratica metà vettura si è disintegrata del tutto.

Soltanto ai nostri tempi, la Renault ZOE del 2021 ha preso 0 Stelle Euro NCAP. Eccovi un'altra auto bocciata in sicurezza: la Maruti Suzuki S-Presso ha preso 0 Stelle.