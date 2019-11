Ecco le peggiori città al mondo nelle quali guidare un'automobile

Nella classifica che vi proponiamo in fondo alla pagina troviamo le migliori e le peggiori 10 città all'interno delle quali guidare un'automobile. Alcune presenze potrebbero essere sorprendenti, ma altre sicuramente molto meno.

I parametri presi in considerazione sono l'inquinamento, gli ingorghi, la qualità delle infrastrutture, il comportamento più o meno aggressivo degli automobilisti e tanti altri. Lo studio è stato condotto dal rivenditore europeo di pezzi per auto Mister Auto grazie alle numerose ed insistenti richieste.

Lo studio funziona in questo modo. Mister Auto ha allocato i dati in tre categorie principali, che corrispondono alle infrastrutture, alla sicurezza e ai costi. Il lavoro è stato svolto per centinaia di città in tutto il mondo, che sono state poi filtrate e ridotte a 100. Ognuna delle categorie esamina una serie di fattori minori, come il numero di auto pro capite, le congestioni del traffico, la qualità del trasporto pubblico, la qualità dell'aria, l'aggressività dei conducenti, il prezzo del carburante, la tassa stradale annua, eccetera.

In pratica se vivete a Calgary, in Canada, siete tra i più fortunati al mondo, perché è in pratica il paradiso degli automobilisti. A seguire troviamo Dubai con le sue ampie e libere strade, Ottawa, Berna, El Paso, Vancouver, Gothenburg, Dusseldorf, Basilea e Dortmund. L'inferno corrisponde invece a Mumbai, India, pedinata da Ulaanbaatar, Kolkata, Lagos, Karachi, Bogota, San Paolo, Città del Messico, Rio de Janeiro e Mosca.

"C'è un numero di città al mondo dove non puoi neanche aprire il finestrino mentre guidi, tanto sono elevati smog e inquinamento derivanti dalle auto, le quali hanno un enorme impatto sulla salute e la sicurezza dei loro conducenti e di tutti gli abitanti." Queste le parole di Sebastien Rohart, Managing Director in Mister Auto. L'uomo ha poi proseguito:"Abbiamo incluso nello studio la qualità dell'aria perché volevamo vedere in quali città del mondo viene affrontato il problema dell'inquinamento dell'aria, rendendo sicuro per i propri cittadini andare da un punto A a un punto B senza rischi per la salute."

Se voleste saperne di più, vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale. Per concludere vi rimandiamo ad un particolare provvedimento adottato dalla città di New York: chiudere al traffico la 14esima strada, una delle arterie principali della città americana.