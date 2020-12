I peggiori automobilisti del mondo guidano una BMW? Il video di Wham Baam Teslacam

Più volte su queste pagine vi abbiamo proposto i video di Wham Baam Teslacam, il canale YouTube che raccoglie video girati con le telecamere di bordo delle vetture Tesla. Oggi vi proponiamo un episodio particolarmente interessante, dedicato ai “peggiori conducenti del mondo”.

Secondo un recente sondaggio lanciato proprio da Wham Baam Teslacam, con il 74% dei voti BMW è risultato in assoluto il brand automotive con i conducenti peggiori. Ci dispiace davvero per il marchio tedesco e tutti i suoi appassionati, chiaramente fare generalizzazioni di questo tipo serve fino a un certo punto, però... il video pubblicato questa volta dal canale YouTube tenderebbe a dare ragione al risultato del sondaggio, ottenuto praticamente per acclamazione!



Magari si tratta di una sfortunata coincidenza, che molti degli episodi ripresi in questi mesi dalle Tesla riguardino proprio vetture BMW, i conducenti protagonisti del filmato hanno effettivamente qualche problema nel contenere la rabbia, la frustrazione, e sono soliti sfogarsi con l’acceleratore della loro vettura.



Per completezza, è giusto dire il podio completo dei marchi votati dagli iscritti: secondo 8.000 votanti, il terzo e infame posto della peggior classifica dei conducenti/brand va a Kia con il 7%, al secondo con il 9% Dodge, prima appunto del tripudio BMW con il 74%. Siete d’accordo con questo ordine?