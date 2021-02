La peggior replica di Lamborghini Reventón mai realizzata è ora in vendita

Presentata nel 2007, la Lamborghini Reventón era al tempo una delle supercar più esclusive, nonché la Lambo più costosa in listino. L'azienda di Sant'Agata Bolognese ha realizzato soltanto 20 esemplari (21 considerando la vettura costruita per il museo), rendendola ora ancora più rara e desiderata.

Bramosi di possederla? Abbiamo una soluzione, anche economica, a patto che accettiate un grosso compromesso. A Sofia, in Bulgaria, qualcuno ha tentato di realizzare una replica su base Fiat Coupé della Reventón. Il verbo "tentare" è stato usato di proposito: il risultato è quantomeno discutibile, con superfici irregolari, proporzioni da lamantino e scelte di design di dubbio gusto. I fari anteriori derivano dall'auto di partenza, la Fiat Coupé, mentre per il posteriore sono stati utilizzati dei gruppi ottici aftermarket. C'è tuttavia una soluzione interessante in questa replica: le portiere con apertura ad ala di gabbiano. Ricordiamo che la Reventón originale - come la maggior parte di Lamborghini - adotta una soluzione diversa, un'apertura verticale con incernieratura nella parte anteriore dello sportello. Tralasciando le differenze e dando per scontato il buon funzionamento apprezziamo lo sforzo ingegneristico del proprietario.

La replica è apparsa in vendita sul Marketplace di Facebook. Il motore è un quattro cilindri, probabilmente di origine Fiat, e l'auto presenta un "raffreddamento ibrido", qualsiasi cosa voglia dire. L'attuale proprietario chiede 10.000 euro per la sua creazione, sottolineando che è normalmente immatricolata per la circolazione su strada.

Concludiamo suggerendovi un paio di notizie sulle vere Lamborghini: è in vendita anche questa Lamborghini Countach LP400S del 1982, esemplare in condizioni eccellenti; se preferite qualcosa di più moderno date un'occhiata alla nuova Lamborghini Sián, un mostro da oltre 350 km/h.