È questa la peggior Nissan Skyline di tutti i tempi?

Dopo la notizia delle 60 Nissan Skyline abbandonate in un garage di Tokyo, torniamo a parlare di quella che, insieme all'Honda NSX, è considerata la supercar giapponese più celebre di tutti i tempi.

Storicamente chi possiede cotanta bellezza, qualsiasi serie e modello essi siano, la tratta con i guanti, ma evidentemente non ha pensato lo stesso il proprietario di quella che probabilmente è la peggior Nissan Skyline di tutti i tempi.

Se è vero che tale vettura continua a valere parecchio anche se incidentata, arrugginita e non messa benissimo, non si sa bene che parole utilizzare nel descrivere l'auto che trovate su questa pagina, davvero in condizioni orribili.

A catturarla è stato il canale Youtube Motive Video, che ha scoperto una GT-R R32 ad un'asta giapponese che presenta una serie di danni a dir poco impressionanti. La Nissan non ha infatti il parabrezza anteriore e posteriore, mentre la vernice è scrostata pressochè ovunque.

Inoltre è di fatto tenuta assieme tramite del nastro adesivo, che appare evidente in varie parti dell'auto, a cominciare dal bagagliaio. Che dire poi della ruggine, che ha causato addirittura dei buchi nei pannelli dell'auto, e che bisognerà capire se sia in qualche modo “curabile” o meno.

E' probabile che la carrozzeria sia quindi completamente da rifare acquistando dei pezzi di ricambio, anche perchè appare davvero mal messa. In ogni caso i ragazzi di Motive non si sono fatti spaventare da questi problemi ed hanno deciso di presentare un'offerta per la Nissan Skyline GT-R R32, arrivando a puntare 12mila dollari su questo ex cavallo di razza.

Niente da fare però, qualcuno ha offerto 15mila dollari ma l'asta non ha comunque raggiunto il prezzo di riserva fissato a 18mila dollari, circa 2,7 milioni di yen e al cambio 16.500 euro.

Se questa cifra potrà sembrare folle per un rottame, in realtà la Skyline nasconde trasmissioni, freni e ruote che risultano essere ancora utilizzabili e quindi preziosi. Inoltre ci sono alcune parti della carrozzeria che sembrano ancora in grado di dire la loro non essendo troppo danneggiate.

E' probabile quindi che chi l'acquista riesca comunque ad ottenere un profitto dalla semplice rivendita dei pezzi, mentre sarà difficile che la R32 venga rimessa a nuovo. La sensazione è che la vettura giapponese possa diventare sempre più preziosa negli anni a venire visto che secondo indiscrezioni Nissan starebbe pensando di trasformare la Skyline in un SUV elettrico: sarebbe la fine di un mito.