Peel P50, l'auto più piccola al mondo al Nurburgring: che tempo farà?

Fra le auto più bizzarre in circolazione vi è senza dubbio la Peel P50, quella che da molti viene considerata la vettura più piccola al mondo. Ed in effetti a vederla non si può dire altrimenti.

La piccola Peel appare quasi un'auto gioco per bimbi, tenendo conto che è lunga solo 1,34 metri, larga 99 centimetri e alta 1,20 metri, con un peso complessivo da 59 chilogrammi. Numeri incredibili che fanno sembrare la piccola Fiat Topolino presentata in streaming lo scorso luglio quasi un SUV.

Eppure si tratta di un'auto a tutti gli effetti, seppur con sole tre ruote, di conseguenza ha potuto girare sul circuito del Nurburgring per provare a registrare il suo tempo sul giro. Una vera e propria sfida contro il cronometro ma anche una gara di nervi tenendo conto del fatto che la Peel raggiunge una velocità massima di 60 km/h, e su un circuito superiore ai 20 chilometri non è proprio il massimo della vita.

A dare vita a questa impresa storica è stato lo youtuber Max Fewtrell che ha filmato la sua eroica avventura, così come da video che trovate qui sopra. Per riuscire nel suo intento Fewtrell è stato costretto ad affittare la pista per un'ora, tutta per se, quasi sicuramente per la ridotta velocità.

Da quest'anno si è deciso di aprire il Nurburgring solo ad auto che fanno almeno 130 km/h, limite minimo che è superiore a più del doppio rispetto alla piccola Peel P50, di conseguenza si è dovuto chiudere l'intero inferno verde. Bhe ma alla fine quanto ci ha impiegato il buon Max a completare tutti i 20 chilometri del Nurburgring?

Ve lo spoileriamo, quasi mezz'ora, precisamente 25 minuti e 44 secondi. Giusto per fare un paragone, la vettura che al momento detiene il record sul giro al Nurburgring è l'incredibile Mercedes AMG One, che ha fermato il cronometro ai sei minuti e 35 secondi: praticamente mentre la Peel ha chiuso il giro la tedesca ne ha quasi completati quattro.