Pedrosa: 'Sorriso Marc Marquez dopo i test in Ducati? Non una bella notizia per gli altri'

Sono passati solo pochi giorni da quando Marc Marquez ha provato a Valencia, nei test, la Ducati Gresini, la sua nuova moto dopo l'addio a Honda. Il pilota spagnolo ha subito dimostrato di essere uno dei più veloci, mettendo quindi in chiaro le cose in vista del campionato 2024.

E in Spagna non è affatto passato inosservato il sorriso di Marc Marquez subito dopo aver testato per la primissima volta la moto di Faenza, inquadrato chiaramente dalle telecamere e chiaro indizio di quanto lo stesso classe 1993 si fosse trovato bene al primo impatto con la sua nuova compagna di viaggio.

Un sorriso che secondo Dani Pedrosa racchiude un mondo: "Come tutti, volevo vederlo in sella alla moto ed ero curioso di vedere le sue prestazioni – ha dichiarato il collaudatore della KTM ai sito ufficiale della MotoGp, come riporta Motorsport.com - quello che ha attirato la mia attenzione è stato il sorriso che ha fatto dopo essere sceso dalla moto alla fine del primo run. Non credo che sia una buona notizia per gli avversari".

Marc Marquez ha subito voluto mandare un messaggio ai suoi avversari, e secondo Vinales gli ottimi tempi di Valencia starebbero già facendo innervosire i colleghi sulla Rossa. Se è vero che il numero 93 non avrà a disposizione una Ducati ufficiale, Jorge Martin quest'anno ha dimostrato di poter lottare per il titolo fino all'ultimo pur avendo a disposizione una Ducati di un team satellite, di conseguenza nulla sarà da lasciare al caso in vista del prossimo campionato che già si preannuncia fantastico.

E chissà che l'anno prossimo non potremo rivedere Pedrosa di nuovo come Wild Card dopo gli ottimi risultati del 2023: "Non abbiamo ancora pianificato nulla – ha detto a riguardo il numero 26 - inoltre, anche Pol Espargaró è disponibile. Speriamo di poter condividere questo compito, perché è difficile da preparare, anche se negli ultimi mesi, quando ho corso, mi sono sentito bene e il pubblico ha apprezzato. Tuttavia, prima dovremo capire gli obiettivi. Correre solo per il gusto di correre non ha senso".