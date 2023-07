Pedro Pascal, la sua collezione d'auto: anche la Porsche del meme con Nicholas Cage

Dopo la collezione d'auto di Sylverster Stallone e l'incredibile garage di Michelle Rodriguez di Fast & Furious, andiamo oggi a vedere quali sono le vetture con cui di solito scorrazza Pedro Pascal, attore di The Last of Us, The Mandalorian e molti altri.

Rispetto ad altre star la collezione d'auto di Pedro Pascal non è da mille e una notte, ma c'è da dire che il 48enne cileno è divenuto famosissimo negli ultimi anni, da Narcos in poi, di conseguenza è normale che il suo parco vetture sia ancora “acerbo”.

Fra le auto possedute spicca senza dubbio una splendida Porsche 356 del 1952, una coupé iconica con un piccolo motore da 1.3 litri e soli 70 cavalli, che è poi la stessa protagonista del famoso meme circolante in questi mesi, in cui si vede lo stesso Pascal assieme a Nicholas Cage in auto, scena tratta dal film il “Talento Mr. C” del 2022.

L'attore di The Last of Us è in possesso anche di due Mercedes, a cominciare da una CLK, coupé a due posti nella versione con motore V8 da 5.0 litri con 279 cavalli di potenza: la casa della stella ha terminato la sua produzione da tempo ma si tratta senza dubbio di una delle auto più vendute da Mercedes.

Spazio anche ad una G63 AMG, un must per le star hollywoodiane e non solo. Il mitico SUV, da 40 anni sulla scena, è dotato, nella versione AMG, di un motore V8 biturbo da 4,0 litri che produce 577 CV e una velocità massima di 210 km/h: non male per un fuoristrada anche se la versione più vergognosa del Mercedes G63 resta quella Brabus da 700mila euro.

Infine il buon Pedro Pascal ama circolare con la sua Dodge Challenger SRT, un'auto tipicamente americana, considerata una delle migliori muscle car di sempre. Sotto il cofano troviamo un mostruoso motore V8 da 6,2 litri per una potenza di ben 807 cavalli e una velocità massima di 326 chilometri orari, unità ad un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Si tratta della stessa vettura che viene utilizzata da Vin Diesel nel film Fast and Furious: una vera e propria leggenda.