Pedro Acosta e il retroscena shock: 'Ho vomitato nel casco, ecco cosa succede a 300 km/h'

Il pilota della Moto GP, Pedro Acosta, è stato ospite al programma televisivo spagnolo "El Hormiguero". Noto nel paese iberico come lo "Squalo di Mazarrón", Acosta ha condiviso alcuni dettagli affascinanti della sua carriera professionale durante la sua prima apparizione nello show.

Acosta ha fatto il suo ingresso in MotoGP dopo aver conquistato il titolo della Moto2. In una precedente intervista, Acosta aveva dichiarato che passare alla categoria maggiore, per un pilota, è come perdere la verginità. Il suo debutto in questa categoria però non è affatto passato inosservato: dopo solo due gare del motomondiale, Acosta ha già ottenuto il suo primo podio, diventando il terzo pilota più giovane della storia a riuscirci.

Il conduttore del programma, Pablo Motos, ha chiesto prima di tutto ad Acosta cosa ha provato nel momento in cui ha superato Marc Márquez in Qatar. Con umiltà, Acosta ha risposto che ha fatto ciò che molti altri hanno fatto con Valentino Rossi, e ha sottolineato l'emozione di quell'esperienza. Anche Jorge Lorenzo ha voluto spendere parole di miele riguardo Acosta. Lorenzo ha infatti dichiarato che l'esordio di Acosta in Moto GP è stato migliore di quello di Valenti Rossi a suo tempo.

Un altro argomento affrontato è stato il confronto con i grandi nomi del passato come, appunto, Marc Márquez ma anche Ángel Nieto. Acosta ha preferito concentrarsi sulla propria identità, rifiutando l'idea di essere accostato a qualcuno dei "grandi" piloti della Moto GP spagnoli.

Durante l'intervista, Acosta ha inoltre regalato a Motos un cimelio della sua carriera, ovvero gli stivali indossati nella sua ultima gara e ha condiviso un aneddoto molto particolare. Durante una gara egli ha confessato di aver vomitato mentre gareggiava dichiarando: "ho vomitato durante una gara ed è la cosa peggiore. I tuoi occhi si chiudono, si riempiono di lacrime e il casco è pieno di tutto". Non proprio il festival del piacere: brutto immaginarsi la scena in prima persona.

