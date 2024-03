Pedro Acosta sul debutto in MotoGP: 'Come perdere la verginità, tutto sembra ok ma poi...'

Abbiamo già parlato dell’ottima gara portata a termine in Qatar da Marc Marquez in MotoGP, per buona metà del tempo però abbiamo assistito a un vero miracolo: una rimonta clamorosa del rookie Pedro Acosta, nuova stella della GasGas.

C’è chi si è accorto di Acosta soltanto ieri 10 marzo, c’è invece chi lo segue da anni e conosce le sue imprese nelle categorie “minori”, con questi ultimi che non sono affatto rimasti sorpresi di ciò che hanno visto in MotoGP. Partito ottavo dopo una buona qualifica, la prima gara in MotoGP per Pedro Acosta è finita con una nona posizione, nel mezzo però è successo di tutto, con il pilota capace di rimontare fino alla quarta posizione e di superare persino un campione assoluto come Marc Marquez. Acosta ha spinto finché ha potuto, poi la gomma posteriore lo ha purtroppo abbandonato, lo spettacolo però è stato meraviglioso finché è durato. Come ha commentato la propria prestazione Acosta? Con la sua solita sagacia, del resto è famoso anche per non avere molti peli sulla lingua...

Intervistato da DAZN, il pilota ha dichiarato: “È stato tutto talmente bello che non sarebbe potuto andare meglio per essere una prima volta. È come quando perdi la verginità, ti sembra che tutto stia andando per il meglio, poi però sbagli da qualche parte e... beh ti ritrovi a fare un casino”. Il pilota ha poi riflettuto sull’andamento della gara dicendo che dalla Sprint di sabato non ci sono stati poi troppi progressi, tutto però è servito a capire meglio il comportamento della moto, la cui gestione non è affatto semplice durante la gara “lunga”. Ricordiamo che l’appuntamento del Qatar è stato il primo della stagione, con Acosta che si apprestava a guidare una nuova moto in una categoria superiore rispetto a prima. Vederlo volare in quarta posizione davanti a Marc Marquez è stato effettivamente emozionante, era però chiaro a tutti che le gomme non avrebbero potuto reggere quel ritmo fino alla fine. Peccato! Tutta esperienza che servirà ad Acosta a farci divertire ulteriormente nei GP a venire, lo spettacolo è solo iniziato.