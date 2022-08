Se tutti pedalassimo come gli olandesi le emissioni di CO2 andrebbero a picco: lo studio

Se tutti pedalassimo come gli olandesi, le emissioni globali di CO2 diminuirebbero di quasi 700 milioni di tonnellate ogni anno. È quanto afferma un nuovo studio della University of Southern Denmark, atto a sensibilizzare i cittadini del mondo a utilizzare maggiormente la bicicletta.

Pubblicato su Communications Earth and Environment, lo studio afferma che gli olandesi pedalano in media 2,6 km ogni giorno. Traslando questo pattern su scala globale, le emissioni globali di CO2 scenderebbero di 686 milioni di tonnellate ogni anno. Si tratta di una cifra mostruosa che supera l'impronta inquinante di moltissimi Paesi del mondo, pensiamo al Regno Unito, al Canada, all'Arabia Saudita o all'Australia.

Secondo lo studio inoltre non si tratta solo di produrre meno carbonio: la bicicletta ci aiuta a star meglio e a evitare diverse patologie legate alla vita sedentaria. Le persone che usano la bici costantemente hanno il 45% delle possibilità in meno di sviluppare un cancro e il 46% in meno di probabilità di avere malattie cardiovascolari. In merito all'ambiente invece, il settore dei trasporti contribuisce a un quarto dell'inquinamento globale derivato dai carburanti, la metà di queste emissioni deriva proprio dalle auto private. Secondo l'organizzazione Hubbub, il 50% delle nostre tratte quotidiane sarebbe inferiore ai 3,2 km, dunque per molti di noi sarebbe facile passare dall'automobile alla bicicletta (anche elettrica: le e-bike hanno gli stessi benefici delle bici classiche?).

Ma quante persone vanno in bici nel mondo? Nel 2015 sono state prodotte 123 milioni di biciclette, un salto quantico rispetto ai 20,7 milioni del 1962, questo però non è un dato significativo per capire quante persone usano la bici ogni giorno. Secondo i dati raccolti dallo studio in oggetto, i viaggi in bici giornalieri rappresenterebbero solo il 5% di quelli totali, c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Gli autori del report sanno bene che non tutte le città europee sono "bike friendly", la speranza però è che sempre più comunità vengano sensibilizzate all'uso della bici per andare a scuola o al lavoro. In Italia abbiamo solo da imparare dai Paesi Bassi, speriamo che studi del genere colpiscano sempre più persone a cambiare stile di vita. Bastano meno di 3 km al giorno....