Pedaggio più caro in base alle emissioni di CO2: succede in Germania

E se il pedaggio autostradale costasse di più a causa delle emissioni di CO2 del vostro veicolo? Presto succederà in Germania: dall’1 dicembre 2023 entrerà in vigore una nuova sovrattassa sul pedaggio in base alla CO2.

Per il momento la tassa sarà applicata ai veicoli commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, le aziende di trasporto e di logistica dovranno pagare un supplemento di 200 euro circa per ogni tonnellata di CO2 emessa. A partire dall’1 luglio 2024 la sovrattassa sarà applicata anche a tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate (e attenzione perché il Tesla Cybertruck peserà 3,6 tonnellate). La Germania non sarà il solo Paese ad applicare questa tassa: come vi abbiamo anticipato un po’ di tempo fa, anche l’Austria calcolerà il pedaggio in base alle emissioni di CO2, sempre rispetto ai veicoli pesanti, al momento ancora nessuna nazione ha deciso di tassare le auto private più inquinanti.

Attualmente, in Germania il calcolo del pedaggio dei mezzi pesanti viene calcolato tenendo conto del peso totale autorizzato, con l’introduzione della tassa invece si baderà al peso tecnicamente autorizzato. Per facilitare il calcolo delle emissioni DKV Mobility ha ideato un sistema chiamato CO2 Class Check. La classe CO2 1 rappresenta la fascia più costosa per le aziende, la tecnologia di DKV Mobility aiuterà a sapere se il veicolo è in classe 2, 3, 4 o 5. Chissà che l’Italia non prenda esempio da ciò che sta succedendo in Germania e Austria...