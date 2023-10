Il pedaggio autostradale aumenta in base alle emissioni di CO2: l'idea arriva dall'Austria

L’Europa ha un obiettivo: rendere più green la sua rete di trasporti, anche incentivando cittadini, professionisti e aziende a passare a veicoli a zero emissioni o poco inquinanti. Su questo fronte l’Austria ha avuto un’idea interessante, comunque destinata a far discutere: il pedaggio autostradale si paga in base alla CO2 emessa.

Più che un’idea si tratta già di una legge: a confermarla è stata la Commissione Trasporti del Parlamento austriaco, anche se per ora riguarda soltanto i mezzi pesanti. L’Austria tiene spesso sott’occhio i grandi TIR che attraversano il Paese: il costo del pedaggio considera i danni all’infrastruttura arrecati da questi grandi mezzi, il loro inquinamento sonoro e dal 2024 anche l’inquinamento ambientale. Per Leonore Gewessler, Ministra dei Trasporti locale, si tratta di “un passo in avanti per rendere più ecologico il sistema dei pedaggi dei mezzi pesanti”.

Fra le novità ratificate dal Parlamento austriaco anche un aumento del contributo che finisce nelle casse della Val di Vizze in Tirolo, al fine di compensare i danni relativi alle emissioni di CO2 generate dai mezzi pesanti. Dal precedente 1% degli incassi dei pedaggi si passa ora al 3%. In questo modo il Tirolo dovrebbe ottenere un contributo di 4,89 milioni di euro, anche se dovrà spiegare come ha intenzione di spenderlo, magari in soluzioni per la mobilità green. La Commissione Trasporti del Parlamento austriaco ha preso davvero a cuore la transizione ecologica: accanto alle autostrade del Paese verranno anche installati nuovi pannelli solari, al fine di creare sempre più energia pulita al servizio di cittadini e aziende.

Nel frattempo in Italia sta per partire il Bonus Colonnine per professionisti e imprese, utile a costruire nuove infrastrutture di ricarica.