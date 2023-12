Pedaggi autostradali, nuovi aumenti dall'1 gennaio 2024: rincari del 2,3%

Grazie al Decreto Milleproroghe, le concessionarie autostradali in Italia avranno la possibilità di aumentare le tariffe del pedaggio fino al 2,3% a partire da gennaio 2024. Il tutto servirà a contrastare l'inflazione ma facendo sì, allo stesso tempo, che lo scalino non sia troppo oneroso per i consumatori.

Ogni azienda dovrà presentare un piano da presentare al governo entro 30 marzo 2024, mentre il termine per l'aggiornamento dei piani finanziari dei concessionari autostradali è fissato per il 31 dicembre 2024 (ecco l'autovelox killer in Svizzera che ha incassato ben 2 milioni di euro in soli due mesi).

L'annuncio dell'aumento ha suscitato critiche da parte di alcuni, tra cui Assoutenti, i quali affermano che tali aumenti servirebbero solo a aumentare i profitti delle società senza che questi comportino dei miglioramenti del servizio. Lungi da noi fare una disamina su come funzioni l'inflazione e sul perché i prezzi alti possono, nel lungo periodo, portare a una gestione migliore di questa piccola crisi.

Oltre ai costi dell'autostrada, altro tema importante è quello relativo ai carburanti. In attesa di una progressiva totale elettrificazione, molti produttori si stanno concentrando sugli E-Fuel. Queste nuove soluzioni potrebbero accompagnare la transizione ecologica.