Pecco Bagnaia correrà a Misano: arriva l'ok ufficiale dei medici

Pecco Bagnaia ha superato i controlli medici a Misano e parteciperà al GP di San Marino. L'incidente di Domenica scorsa dopo che, in seguito a una caduta, una moto gli è passata sopra una gamba, non ha portato a gravi danni. Il medico aveva affermato già in precedenza di non aver mai visto nulla di simile.

Sembra che il campione del mondo in corso non abbia riportato gravi conseguenze in seguito al grave incidente all'high side durante il GP di Catalogna. Bagnaia pare se la sia cavata "solo" con un lividi e dolore al coccige; il pilota ha manifestato la sua determinazione e non fermarsi per il prossimo impegno al GP di Misano.

"Ho rivisto le immagini dell'incidente, sono stati bravi gli altri piloti a evitarmi, soprattutto Binder. Ho ricevuto un affetto incredibile, sono rimasto senza parole, ma anche in ambulanza ho pensato subito a tornare in moto. Sulla dinamica stanno analizzando la gomma per avere delle risposte" ha dichiarato Bagnaia in un'intervista a Sky Sport.

Se il nostro Pecco Bagnaia, tutto sommato, se l'è cavata in un incidente che avrebbe potuto essere molto grave (date anche le immagini che hanno scioccato tutti noi) c'è un altro pilota i cui infortuni hanno segnato drasticamente la carriera; stiamo parlando di Marc Marquez, il quale ultimamente ha dichiarato che molti gli stanno consigliando di smettere.