Pazzo scatenato spara ad un'auto in corsa, ma la Tesla ha registrato tutto

La telecamera di bordo di una Tesla, che ricordiamo essere integrata su tutte le vetture della casa automobilistica californiana, ha appena registrato un episodio che, per fare un eufemismo, risulta alquanto sgradevole.

In sintesi, come potete notare voi stessi dal video in fondo alla pagina recentemente postato su Reddit, la situazione descritta non è fra quelle nelle quali un individuo vorrebbe trovarsi. La breve clip si apre con un grosso veicolo che si avvicina ad una Tesla Model 3 sull'autostrada e subito dopo apre il fuoco mirando dal finestrino della sua vettura a quello della EV.

In questo caso la TeslaCam ha fatto il proprio lavoro immortalando l'evento e salvandolo in un dispositivo di archiviazione collegato alla porta USB della macchina, per cui speriamo che le forze dell'ordine possano immediatamente risalire all'identità del criminale per eseguire i vari accertamenti del caso.

Scendendo nel dettaglio, il video è stato registrato a Nashville durante la scorsa settimana, e a quanto pare i colpi sparati dal passeggero del SUV sono multipli. Per fortuna nessuno è rimasto ferito durante lo spiacevole episodio, ma il proprietario dell'auto elettrica non ha avuto alcun dubbio nel condividere il materiale sulle piattaforme social e con il Dipartimento di Polizia di Nashville, che senza perdite di tempo si è attivato per rintracciare il sospetto.

Nella speranza di ricevere aggiornamenti il prima possibile vogliamo rimandarvi ad un'altra situazione immortalata dalle telecamere integrate di una Tesla: un criminale aveva rotto il vetro per rubare una borsa all'interno dell'abitacolo, ma evidentemente non era a conoscenza della Modalità Sentinella.

Per chiudere restando in tema di azioni illegali e non propriamente furbe vi consigliamo di dare un'occhiata ad un tentativo di furto assolutamente bizzarro: un uomo si è recato in concessionaria e ha provato a rubare una Mitsubishi mentre era circondato da una dozzina di persone.