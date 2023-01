Tutti pazzi per Tesla: dopo il taglio dei prezzi si registrano ordini record

Sapevamo fosse successo, era solo questione di giorni: dopo il recente taglio di prezzo di circa 12.000 euro sui listini Tesla (o 13.000 dollari), la società di Elon Musk sta ricevendo una quantità di ordini spropositata, almeno negli USA.

Ci limitiamo agli USA perché non ci sono ancora dati ufficiali e la conferma è arrivata a Electrek da fonti estremamente attendibili: sono molti i Tesla Store che stanno registrando nuovi record di ordini e le vetture disponibili in inventario (ricordate, Tesla si è ritrovata a produrre più auto di quanto ne vendeva) sono sempre meno. Tesla ha spiegato ufficialmente i motivi del calo di prezzo in tutto il mondo, ovvero che si deve in larga parte alla normalizzazione dell’inflazione, molti esperti di settore però sono convinti che la società avesse bisogno proprio di movimentare gli ordini, di far salire a livelli record la domanda.

Che fosse questo o meno l’obiettivo di Tesla, di sicuro si sta registrando un’ondata di ordini fuori dal comune, con tantissimi utenti che non attendevano altro che un calo di prezzo sulle vetture di Elon Musk. Per la società si tratta di un qualcosa di insolito, almeno a inizio trimestre: solitamente il CEO cerca di spingere le vendite a fine trimestre, quando magari c’è bisogno di superare un determinato record o di accontentare un goal fissato dagli investitori, siamo dunque curiosi di capire cosa succederà al termine di questo Q1 2023 da poco iniziato, nel frattempo ricordiamo che in Italia la Tesla più accessibile del momento è la Model 3 RWD, seguita dalla sorellastra Model Y RWD.